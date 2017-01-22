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FETÖ, 15 Temmuz
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FETÖ'den 15 Temmuz'da "Acımayın, ezin, öldürün, geçin" talimatı

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda ifadesine başvurulan "Enes" kod adlı şüpheli, 15 Temmuz gecesi "Acımayın, ezin öldürün, geçin" gibi talimatlar verildiğini belirterek ayrıntıları anlattı

22 Ocak 2017 Pazar, 11:30:53 Güncelleme: 12:12:37 AA

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ifadesine başvurulan "Enes" kod adlı şüpheli, örgüt tarafından "Darbe yapın. Önünüze kim çıkarsa acımayın. Ezin, öldürün" talimatı verildiğini söyledi.

Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinde, Konya genelindeki bütün öğrenci evlerinde Fetullah Gülen'in kitabından sınava tabi tutulduklarını, birincinin ödüllendirildiğini anlattı.

Örgüt abilerinin daha önce sorduğu sorunun askeri mülakat sınavında kendisine yöneltildiğini aktaran şüpheli, askeri liseden gelen öğrencilere kendilerinden ayrı tutulup çok ağır eğitimlerle psikolojik baskı yapıldığını bildirdi.

Bu öğrencilerin çoğunluğunun baskılara dayanamayarak istifa etmek zorunda bırakıldığına dikkati çeken şüpheli, "İstifa eden öğrencilerin yerine benim gibi yedekten kazananları asil olarak aldılar. Bizden sorumlu abi, seçimlerde HDP'ye verilen oyun, AK Parti'ye verilen oydan daha makbul olduğunu söyledi. Örgütten ayrılan iki üsteğmeni takip etmemiz istendi. 2016'nın başlarında ankesörlü telefonla görüşme sıkıntı yarattığı gerekçesiyle haberleşmek için telefonuma bir program indirildi." diye konuştu.

HABERLEŞME PROGRAMLARINI SÜREKLİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Program üzerinden haberleşmelerinin sürdüğünü anlatan şüpheli, gönderilen mesajın bir süre sonra otomatik olarak silindiğini kaydetti.

Tayin olduktan sonra telefonlarına başka bir program daha yüklendiğini dile getiren şüpheli, 17-25 Aralık sürecinde operasyonda görev yapan polislerin yer aldığı belgesel şeklinde hazırlanmış görüntüler izletilerek mağdur oldukları izlenimi yaratılmaya çalışıldığını vurguladı.

Telefonuna örgüt abisi tarafından haberleşmek için bir başka program daha yüklenildiğini ifade eden şüpheli, herhangi bir sıkıntıda programın nasıl iptal edilebileceğinin gösterildiğini bildirdi.

ÖRGÜT MENSUPLARINA "ACIMAYIN" TALİMATI

Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişiminde örgütten gelen talimatlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"15 Temmuz'da akşam üzeri kirpi aracıyla birliğe intikal ettik. Rütbeli askerlerle gazinoda haberleri izlerken olayı anlamaya çalıştık. Haberlerden izlediğimize göre kalkışmayı FETÖ'ye bağlı askerlerin yaptığı söylendi. Odama geçmek için gazinodan ayrıldığımda telefonumda cevapsız arama olduğunu gördüm. Beni arayan kişiye dönüş yaptım. Telefonda örgüt abisi bana, 'Siz de darbe yapın. Önünüze çıkıp, kim engel olmaya çalışırsa çalışsın acımayın. Ezin, öldürün, geçin' dedi. Yaklaşık beş dakika sonra tekrar telefonum çaldı. Telefonuma program yükleyen abi de 'Önünüze ne çıkarsa öldürün, kimseye acımayın' dedi. Durumun ne olduğunu sorduğumda hiçbir cevap vermeden telefonu kapattı. Zaten aradığında konuşması ve ses tonu çok telaşlı geliyordu.Telefonuma baktığımda program üzerinden mesaj geldiğini gördüm. Mesaj bölümünü açtığımda yine aynı şekilde, 'Darbe yapın. Önünüze kim çıkarsa acımayın. Ezin, öldürün' diye yazıyordu."

Haberleşme programını iptal ederek, telefonu fabrika ayarlarına döndürdüğünü anlatan şüpheli, çantasında bulunan içerisinde örgütün kitabının da bulunan flaşı kırıp çöpe attığını söyledi.

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