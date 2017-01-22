GÜNDEM
Hava durumu 22.01.2017
22 Ocak 2017 Pazar, 12:35:38 | Güncelleme: 13:59:24
HABERTURK.COM
Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor
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Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.
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Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak.
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Salı günü yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
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Soğuk havayla beraber gelen sistemde yağın cinsi kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek.
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Çarşamba günü yurt genelinde hava durumu...
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Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba günün itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak.
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Perşembe günü yurt genelinde hava durumu...
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Cuma günü yurt genelinde hava durumu...
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Cumartesi günü yurt genelinde hava durumu...
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Pazar günü yurt genelinde hava durumu...
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DHA'nın haberine göre, Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, yoğun kar yağışı ve kar küreme çalışmaları sonucu yol kenarında 3 metre yüksekliğinde kardan duvarlar oluştu.
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Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası Alacabel mevkiinde her yıl yoğun kar yağışı, tipi ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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Karayolları ekiplerinin ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ettiği, bunun sonucunda yol kenarında büyük kar yığınlarının oluştuğu Alacabel'de bu yıl da benzer manzara yaşandı.
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İş makinelerinin ulaşıma açmak için kürediklerine tipi ve sürgün sonrası birikenler de eklenince karayolu kenarında yer yer yüksekliği 3 metreyi bulan kardan duvarlar oluştu.
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