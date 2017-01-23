Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.
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Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak.
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Salı günü yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Soğuk havayla beraber gelen sistemde yağın cinsi kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.
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İzmir, Çanakkale çevrelerinde Kıyı Ege'de yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde kendini gösterecek. İç Ege'de yağışlar karla karışık yağmur şeklinde olacak.
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Trakya'da, İstanbul ve Bursa'da salı günü yağışlar yağmur şeklinde görülecek.
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AKOM'dan alınan bilgilere göre, yurdumuz çarşamba günü Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yarın yağmur, perşembe pazar arası hafif kar yağışı görülebilir.
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek.
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Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor.
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Çarşamba günü yağış tüm yurtta etkisini gösterecek. Ege kıyılarında, İzmir ve Muğla hattında kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken Çanakkale, Balıkesir'de kuvvetli karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.
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İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak. Trakya'da ve Bursa çevrelerinde yağışlar yoğun kar yağışı şeklinde görülecek.
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Akdeniz kıyılarında, Güneydoğu Anadolu'da yağışlar sağanak yağmur, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde karla karışık yağmur bekleniyor. İç kesimlerdeki tüm yağışların kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında da yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yağışlar görülecek.
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İstanbul'da hava pazartesi parçalı bulutlu, 8 derece. Salı günü yağmur bekleniyor, en yüksek sıcaklık 7 derece. Çarşamba günü ise karla karışık yağmur var, en yüksek sıcaklık 5 derece. Ankara'da da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 4 derece.
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Perşembe günü yurt genelinde hava durumu...
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Cuma günü yurt genelinde hava durumu...
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Cumartesi günü yurt genelinde hava durumu...
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Pazar günü yurt genelinde hava durumu...
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DHA'nın haberine göre, Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, yoğun kar yağışı ve kar küreme çalışmaları sonucu yol kenarında 3 metre yüksekliğinde kardan duvarlar oluştu.
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Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası Alacabel mevkiinde her yıl yoğun kar yağışı, tipi ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
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Karayolları ekiplerinin ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ettiği, bunun sonucunda yol kenarında büyük kar yığınlarının oluştuğu Alacabel'de bu yıl da benzer manzara yaşandı.
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İş makinelerinin ulaşıma açmak için kürediklerine tipi ve sürgün sonrası birikenler de eklenince karayolu kenarında yer yer yüksekliği 3 metreyi bulan kardan duvarlar oluştu.