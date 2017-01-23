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Hava durumu 23.01.2017

22 Ocak 2017 Pazar, 12:35:38 HABERTURK.COM

İstanbul'da yarın yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkili olacak

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    Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. 

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    Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak. 

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    Salı günü yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Soğuk havayla beraber gelen sistemde yağın cinsi kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 saat önce
    mukammal mukkamal
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