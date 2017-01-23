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İstanbul'da hava pazartesi parçalı bulutlu, 8 derece. Salı günü yağmur bekleniyor, en yüksek sıcaklık 7 derece. Çarşamba günü ise karla karışık yağmur var, en yüksek sıcaklık 5 derece. Ankara'da da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 4 derece.