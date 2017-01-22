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İstanbul'da "ByLock"çu askerlere 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

22 Ocak 2017 Pazar, 14:25:19 Güncelleme: 14:28:18 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 7 asker hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame onaylanarak mahkemeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan örgüt mensuplarına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü tarafından FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle 2 subay ve 5 astsubay olmak üzere 7 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ'nün yapılanmasıyla örgütün eylemlerine yer verilen iddianamede, örgütün TSK içerisinde nasıl yapılandığı ve ne tür faaliyetler yürüttüğü anlatıldı.

Örgütün haberleşme amacıyla sadece kendi üyelerinin kullandığı belirlenen "ByLock" programına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmayan ancak "ByLock"u kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldığı ve bunlara yönelik soruşturmaların sürdüğü vurgulandı.

İddianamede, 7 tutuklu FETÖ şüphelisi askerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

Bu arada aynı konuyla ilgili cumhuriyet savcılarından Ergün Güçlü tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan diğer iddianamede de "ByLock" kullandığı gerekçesiyle 10 asker hakkında aynı suçtan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

ByLOCK KULLANICISI 315 ASKER TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ByLock" kullanıcısı askerlere yönelik soruşturma kapsamında, aralarında subayların da bulunduğu 315 asker tutuklanmış, 20 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmıştı. Bu şüphelilerden toplam 17'si hakkında iddianame hazırlandı. Diğer şüpheliler hakkında da gruplara ayrılarak iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

Başsavcılık, ayrıca geçen hafta içerisinde elde edilen deliller doğrultusunda aynı konuya ilişkin yeni bir operasyon talimatı vermişti. Operasyon kapsamında 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Bu şüphelilerden 140'ının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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