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Pervil Çınar Ankara Çankaya
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İşadamı Pervil Çınar'ın katil zanlısı tutuklandı

Ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Pervil Çınar'ın katil zanlısı 52 yaşındaki Hamit Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi

22 Ocak 2017 Pazar, 15:29:42 Güncelleme: 15:34:05 AA

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisinde işadamı Pervil Çınar'ın, 13 Ocak'ta silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çınar'ın Gaziosmanpaşa semtindeki ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonrası işadamının katil zanlısı olduğu tespit edilen Hamit Y. (52), 19 Ocak'ta Altındağ ilçesi Gülveren Camisi önünde yakalandı.

ÇINAR'IN KENDİSİNE VERDİĞİ 10 BİN LİRALIK BORCU ÖDEYEMEYİNCE İŞADAMI, İŞ YERİNE ÇAĞIRDI

Hamit Y, emniyetteki ifadesinde, Pervil Çınar'ın kendisine 10 bin lira borç verdiğini, borcunu ödeyemeyince kendisini iş yerine çağırdını söyledi.

Çınar'ın kendisine hakaret ettiğini öne süren zanlı, sinirlenerek silahını çektiğini, olayda hafif yaralanan Z.G'nin araya girerek kendisini engellemeye çalıştığını belirtti.

Z.G'nin ayaklarına ateş ettiği sırada seken mermilerin Pervil Çınar'a isabet ettiğini öne süren zanlı, öldürme amacının bulunmadığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamit Y, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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