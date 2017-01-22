Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 yaralı

Şırnak'ta iki erkek kardeş yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay saat 13.30 sıralarında Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki erkek kardeş yerde bir cisim buldu. İki kardeş evin avlusuna götürdükleri cismi kurcalarken patlama yaşandı. Patlamada E.B. (8) ve V.B. (7) adlı kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulundu.



VALİLİK: İNCELEME BAŞLATILDI

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 2 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve tedavi altına alınmışlardır. Çocuklarımızın ailelerine geçmiş olsun dileklerimizle, çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.



Melih YİĞİT/ŞIRNAK