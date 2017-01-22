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Hrant Dink mezarı başında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 10'uncu yılında mezarı başında anıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Dink'in eşi Rakel, çocukları ve yakınları katıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 16:29:47 Güncelleme: 16:59:20

19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10'uncu yılında Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Törene Dink' in eşi Rakel ve çocukları, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dostları ve sevenleri katıldı.

Anma törenine katılan sevenleri, yanlarında getirdikleri çiçekleri Dink'in mezarına bıraktı. Daha sonra dini tören yapıldı. Dini törenin ardından Hrant Dink için dua edildi.



Tören sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Rakel Dink yanyana durdu. Avcı Rakel Dink'e taziyelerini iletti. Tören çıkışında Hrant dink için dağıtılan lokumlardan yiyen Bakan Nabi Avcı, mezarlık girişinde dini motif ve geleneklere ait eşyaları inceledi. Bakan Avcı Osmanlı döneminde yaşamış besteci ve icracı Baba Hampartzum'a ait bir CD albümü satın aldı.



Dink ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı dileyen Nabi Avcı, dava sürecinin pek çok başka süreçlerle içiçe geçmiş bir biçimde bugünlere kadar geldiğini söyledi. Avcı, "Ne tür karanlık oyunlar oynandığı bu süreç boyunca, davanın kendisinde de ne tür oyunlar oynandığını gördük. Bundan sonraki süreç hakka, adalete uygun biçimde yürüyecek" dedi.

Hayati ARIGAN / İSTANBUL

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