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Denizli Bekilli
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Öğretmen, öğrencilerine anket yapınca cinsel taciz ortaya çıktı!

13 yaşındaki kız öğrencinin, öğretmeninin yaptığı ankette tacize uğradığını yazması üzerine, öğrencinin arkadaşının babası Gökhan S. tutuklandı

22 Ocak 2017 Pazar, 17:21:17 Güncelleme: 17:24:19 DHA

Denizli'nin Bekilli İlçesi'nde bir okulda sınıf öğretmeninin öğrenciler arasında yaptığı anket, 13 yaşındaki kız öğrenci N.U.'ya cinsel tacizi ortaya çıkardı. Kız öğrencinin ankette kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü arkadaşının babası Gökhan S. tutuklandı.

Bekilli İlçesi'ndeki cinsel taciz olayı geçen ay sınıf öğretmeninin öğrenciler arasında yaptığı ankette ortaya çıktı. Okuldaki bir bir sınıf öğretmeni, öğrencilere kağıt dağıtıp, kendisine ve başkasına söyleyemedikleri başlarından geçen olayları yazmalarını istedi. Bunun üzerine 13 yaşındaki kız öğrenci N.U., evlerine gittiği aynı zamanda komşuları olan bir arkadaşının babasının cinsel tacizine uğradığını yazdı.

Öğrencilerden topladığı anket kağıtlarını okuyan öğretmen, N.U.'nun yazdığını okuyunca şoke oldu. Durum, okul yönetimi aracılığıyla savcılığa bildirildi. Savcılık, soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Gökhan S., sevk edildiği adliyede tutuklanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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