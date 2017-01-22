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Dilek Yiğit Şanlıurfa Suruç
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Şanlıurfa'da 3 çocuk annesi Dilek Yiğit maganda kurşunu nedeniyle öldü

3 çocuk annesi 22 yaşındaki Dilek Yiğit, sokakta düzenlenen kına gecesinde kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

22 Ocak 2017 Pazar, 17:53:35 Güncelleme: 17:54:33 DHA

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde evli 3 çocuk annesi 22 yaşındaki Dilek Yiğit, sokakta düzenlenen kına gecesi eğlencesinde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu öldü.

Olay dün gece ilçeye bağlı Cive Mahallesi'nde meydana geldi. Adları öğrenilemeyen çiftin sokakta yapılan kına gecesi eğlencesi sırasında, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Dilek Yiğit'in başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kadın, yakınları tarafından otomobille Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evli 3 çocuk annesi Dilek Yiğit, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Genç kadının cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, kadının ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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