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Tekirdağ Marmara Ereğlisi
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İki genç Tekirdağ'daki yazlık evde ölü bulundu

Sabah kendilerine ulaşamayan arkadaşlarının jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu, 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe, Marmara Ereğlisi İlçesi'nde yazlık evde ölü bulundu

22 Ocak 2017 Pazar, 17:56:41 Güncelleme: 17:58:01 DHA

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde yazlıklarında sabahlayan 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe ölü olarak bulundu.

Olay, İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tolunay Ergül ile arkadaşı Ecenur Sülfe dün gece Sultanköy'deki yazlıklarına geldi.

Geceyi burada geçiren iki arkadaş sabah kendilerine ulaşamayan arkadaşlarının jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu eve giren görevliler tarafından ölü olarak bulundu.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından ikilinin cesedi Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alan gençlerin aileleri ise olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Soruşturma sürüyor.

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