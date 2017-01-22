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Evine su getirmek için kazdırdığı kanala düşen imam öldü

İzmir'de evine su getirtmek için kanal kazdıran imam, yağmur sularını tahliye etmek isterken kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti

22 Ocak 2017 Pazar, 21:11:33 Güncelleme: 21:12:48 DHA

İzmir'in Kiraz ilçesinde, evine su getirtmek için kazdırdığı kanala dolan yağmur sularını tahliye etmek isterken kayan toprağın altında kalan 30 yaşındaki imam Turan Baskın yaşamını yitirdi.

Kiraz'ın kırsal Taşlıyatak Mahallesi Camisi İmamı, evli, bir çocuk babası Turan Baskın, geçen 20 Ocak'ta evine su getirtmek için kepçeyle 2 metre derinlik 50 santimetre genişliğinde kanal kazdırdı. Ancak, kanal yağmur nedeniyle suyla doldu. Kanala dolan suyu boşaltmak için içine giren Baskın, bu sırada kayan toprağın altında kaldı.

Yanındaki bir arkadaşı ve kepçe operatörü durumu Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirirken, bir yandan da Baskın'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe operatörünün "Toprak nemli kayabilir" uyarısına rağmen kanala girdiği ileri sürülen Baskın'ın 10 dakika kadar sonra cesedine ulaşıldı.

İmam Baskın'ın ani ölümü yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Baskın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, Baskın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 

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