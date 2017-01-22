22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Özge Mumcu
GÜNDEM

Uğur Mumcu İzmir'de anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24. yılında düzenlenen etkinlikte anıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 21:28:22 Güncelleme: 21:29:37 AA

Ankara'daki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24. yılında kızı Özge Mumcu'nun da katıldığı etkinlikle, İzmir'de anıldı.

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Babalar ve Kızları: Özge Mumcu, Babası Uğur Mumcu'yu Anlatıyor" adıyla söyleşi düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Özge Mumcu, babasının suikaste kurban gittiği 24 Ocak 1993'e kadar olan hayatını ve suikastten sonra yaşadığı değişimleri aktardı.

Babasının kitapları çok sevdiğini ifade eden Mumcu, son dönemlerinde yoğun çalıştığını kaydetti. Mumcu, evin bir odasını çalışma odasına çevirdiğini, burada geçirdiği uzun zamanı okuyarak ve yazılar yazarak değerlendirdiğini anlattı.

Kütüphanelerinde 45 bin kitap bulunduğunu belirten Özge Mumcu, babasının 1993 yılında çelik yelek giymeye ve silah taşımaya başladığını, arada sırada poligona gittiğini ifade etti.

Mumcu, "1990'lara gelince babamın da tanıdığı Bahriye Üçok ve Çetin Emeç gibi bazı isimler öldürülmeye başlanmıştı. 24 Ocak 1993'e gelince ben sadece patlama sesini duydum. Evdeydim, o günden sonra hayatımız çok değişti." diye konuştu.

Mumcu, babasının mirasını yaşatmak ve gazetecilik anlayışını gelecek nesillere aktarmak için 1996 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nı kurduklarını vurgulayarak, burada verdikleri eğitimlerle bugüne kadar 120'den fazla gazeteci yetiştirdiklerini bildirdi.

Babasının toplumun tüm kesimleri tarafından sevildiğini aktaran Mumcu, bunun doğruları haberleştirmesi ve yönlendirici yazılar yazmamasından kaynaklandığını belirtti.

Söyleşinin ardından Özge Mumcu, babasının kitaplarını imzaladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Evine su getirmek için kazdırdığı kanala düşen imam öldü
GÜNDEM

İzmir'de talihsiz imamın feci ölümü
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 1 ölü
GÜNDEM

Otomobil dereye uçtu: 1 ölü
İzmir'de tarihi eser operasyonu
GÜNDEM

İzmir'de tarihi eser operasyonu
Avukat Bülent Karagöz'ü "Hukuk" kitabı kurtardı
GÜNDEM

'Hukuk' kalkan oldu
Şehit babasından yalan haber tepkisi
GÜNDEM

Şehit babasından yalan haber tepkisi

Dayakçı koca: Vurduğumda nerenin iz bırakmayacağını iyi biliyorum
GÜNDEM

'Vurduğumda nerenin iz bırakmayacağını biliyorum'
İki genç Tekirdağ'daki yazlık evde ölü bulundu
GÜNDEM

YAZLIK EVDE ÖLÜ BULUNDULAR!
İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçesinde elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mardin'de yakalanan terörist o saldırının faili çıktı
GÜNDEM

MARDİN'DE YAKALANAN TERÖRİST O SALDIRININ FAİLİ ÇIKTI
Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM

GÜNÜN EN ACI KARESİ
Süleyman Soylu: Uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız
GÜNDEM

'TERÖRİSTE YAPILAN MUAMELEYİ ONLARA DA YAPACAKSINIZ'
Terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat öldürüldü
GÜNDEM

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ