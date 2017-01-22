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Antalya Belediyesi'nde görevli müdür hayatın kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Murat Ateş, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti

22 Ocak 2017 Pazar, 22:10:01 Güncelleme: 22:12:02 DHA

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde motosikletiyle kaza yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü 33 yaşındaki Murat Ateş, yaşamını yitirdi.

Kumluca'ya bağlı Adrasan Mahallesi'ne motosikletli 2 arkadaşıyla gezmek için giden Murat Ateş, dönüşe geçtikleri saat 16.00 sıralarında Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkıp kayalıklara çarpan motosikletten fırlayan Murat Ateş, kayalıklara uçtu. Başında kask olduğu belirtilen Murat Ateş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Ateş'e ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılan Ateş ambulansa alınarak Kemer'deki özel bir hastaneye doğru götürüldü. Bu sırada da kalp masajının sürdüğü belirtilen Murat Ateş, yolda yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü Murat Ateş'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Murat Ateş'in evli ve 1 çocuk babası olduğu, eşinin de 5 aylık hamile olduğu belirtildi. Ateş'in cenazesinin yarın toprağa verileceği kaydedildi.

 

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