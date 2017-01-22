Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 22:38:37 | Güncelleme: 22:42:42
DHA
Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı
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Gaziantep'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Nizip İlçesi'nde katıldıkları düğünden dönen baba ile 2 oğlu öldü, 7 kişi ise yaralandı.
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Kaza, saat: 20.30 sıralarında saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Nizip İlçesi'nde katıldıkları akrabalarının düğününden dönen 46 yaşındaki Zekeriya Gökdemir yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Gülser G.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek şarampole devrilen her iki araç parçalanarak hurdaya dönerken, içerisinde bulunanlar çevreye savruldu.
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Kazada bisiklet tamircisi Zekeriya Gökdemir ile yanında bulanan çocukları 18 yaşındaki Mehmet ve 16 yaşındaki Onur Gökdemir yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Gülser G. ile her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı.
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İhbarla olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı.
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Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Yaşamını yitiren Zekeriya Gökdemir ile çocukları Mehmet ve Onur'un cesetleri ise, cenaze araçlarıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Kazayı duyarak olay yerine gelen Gökdemir ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Çarpışmayla hurdaya dönen araçlar, çekicilerle otoparka çekildi.
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Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol ise, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.