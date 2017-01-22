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Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 22:38:37 DHA

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı

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    Gaziantep'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada Nizip İlçesi'nde katıldıkları düğünden dönen baba ile 2 oğlu öldü, 7 kişi ise yaralandı.

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    Kaza, saat: 20.30 sıralarında saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Nizip İlçesi'nde katıldıkları akrabalarının düğününden dönen 46 yaşındaki Zekeriya Gökdemir yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Gülser G.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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    Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek şarampole devrilen her iki araç parçalanarak hurdaya dönerken, içerisinde bulunanlar çevreye savruldu. 

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