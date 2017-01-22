Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

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Kazada bisiklet tamircisi Zekeriya Gökdemir ile yanında bulanan çocukları 18 yaşındaki Mehmet ve 16 yaşındaki Onur Gökdemir yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Gülser G. ile her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı.