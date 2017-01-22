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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Sakarya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralanırken şans eseri hayatını kaybeden olmadı

22 Ocak 2017 Pazar, 22:47:57 Güncelleme: 22:49:44 AA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul istikametine seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile aynı istikamette giden Erdem Sezer'in kullandığı TIR Esentepe mevkisinde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki Melih Konuk idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen otomobiller de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

Kazada park halindeki otomobilde bulunan Süheyla Öz, Feruzat, Egenur ve Rezzan Konuk ile diğer araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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