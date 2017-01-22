22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Siirt
GÜNDEM

Siirt'te askeri araca roketli saldırı

Siirt'te teröristler tarafından askeri zırhlı araca yapılan roketatarlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Teröristlerin yakalanması için operayon başlatıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 23:00:18 Güncelleme: 23:46:25 AA

Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca 3. Komando Tugay Komutanlığına roketatarlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Afetevler Mahallesi'ndeki boş alandan Veyselkarani Mahallesi'ndeki 3. Komando Tugay Komutanlığına roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, roketatarın eski otogar mevkisi ile askeri alanın arasındaki boş araziye isabet etmesi sonucu can kaybı yaşanmadı.

Patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında teröristlerin kaçtığı bölgeler abluka altına alındı.

Öte yandan, bazı görgü tanıkları saldırının şiddetiyle camların sallandığını, dışarı baktıklarında ise dumanların yükseldiğini gördüklerini anlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Siirt'te saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Siirt'te saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz ...
Siirt'te saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale ...
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'ı öven paylaşımlar yapan polis memuru gözaltında
GÜNDEM

Terör örgütünü öven polis gözaltında
Siirt'te PKK operasyonu
GÜNDEM

Siirt'te PKK'ya operasyon

Siirt'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması
GÜNDEM

Siirt'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması
Siirt'te terör operasyonu
GÜNDEM

Siirt'te PKK/KCK operasyonu
İki genç Tekirdağ'daki yazlık evde ölü bulundu
GÜNDEM

YAZLIK EVDE ÖLÜ BULUNDULAR!
Mardin'de yakalanan terörist o saldırının faili çıktı
GÜNDEM

MARDİN'DE YAKALANAN TERÖRİST O SALDIRININ FAİLİ ÇIKTI
Terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat öldürüldü
GÜNDEM

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçesinde elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM

GÜNÜN EN ACI KARESİ
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ