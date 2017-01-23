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Tunceli'de 19 sığınak tespit edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütüne ait 19 sığınak tespit edilirken birçok malzeme ele geçirildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 00:35:39 Güncelleme: 00:37:50 AA

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 19 sığınağın tespit edildiği ve içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından terörist unsurları etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit ederek imha etmek maksadıyla merkeze bağlı Bali Deresi mevkisinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda teröristlere ait 19 sığınak tespit edilmiş ve bahse konu sığınaklarda 1 el bombası, 2 kaleşnikof şarjörü, 4 cep telefonu, 60 litre benzin, 4 akü, 9 küçük tüp, 1 dürbün, 1 güneş paneli, 2 telsiz, 2 top elektrik kablosu, 500 avro para, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyecek malzemesi, ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."

 

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