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Ünlü ebeveyn koçu Tansu Oskay'dan dayak davası!

Pozitif psikoloji yaklaşımlı ilk Ebeveyn Akademisi’nin kurucusu olan Tansu Oskay, 8 yıl önce boşandığı eşi müzik yapımcısı Ozan Oskay'a evini bastığı ve kendisini darp ettiği gerekçesiyle dava açtı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 02:33:57 Güncelleme: 02:37:33

Müzik yapımcısı Ozan Oskay hakkında, 8 yıl önce boşandığı, mutlu çocuk yetiştirme ve pozitif ebeveyn uzmanı ünlü pedagog Tansu Oskay’ın evini basarak darp ettiği iddiasıyla yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre, 8 yıl önce boşanan Ozan Oskay ve Tansu Oskay çocuklarının düzeni bozulmasın diye bir süre birlikte yaşamaya devam etti.

Ancak aralarında sorunlar bitmeyen çift, evleri ayırmaya karar verdi. Pozitif psikoloji yaklaşımlı ilk Ebeveyn Akademisi’nin kurucusu olan Tansu Oskay, kiralık tuttuğu daireyi hem ofis hem de ev olarak kullanmaya başladı.

Evleri ayırmalarına rağmen çiftin aralarında sorunlar bitmedi. Geçen yıl, Tansu Oskay’ın bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelenen Ozan Oskay sinirlendi. Gece vakti ünlü pedagogun evini basan Ozan Oskay, iddiaya göre Tansu Oskay’ı önce dövdü ardından evine zarar vererek gitti.

Müzik yapımcısı Ozan Oskay

Oskay hakkında yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede ifade veren Tansu Oskay, “Bir ilişkim olduğundan şüphelenmiş. Evimi bastı, içeri girdi ve bana tokat attı” dedi. Ozan Oskay ise “Bahse konu olay yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

HAYATİ ARIGAN/GAZETE HABERTÜRK

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