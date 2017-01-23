Sakarya'da Serdivan'dan Kazımpaşa istikametine gitmekte olan kamyon trafiği alt üst etti. Kasasından taşan beton bloğu taşıyan kamyon yolda ilerlerken, aracın önünden ilerleyen bir otomobil ise flaşörlerini yakarak ilerledi.
KARŞIDAN GELEN ARAÇLAR BÜYÜK TEHLİKE YAŞADI
Sürücüler kamyondan taşan betona çarpmamak için yolun sağına doğru direksiyonlarını kırdı. Tek şeritli yolda ilerleyen kamyon yolu ortalayarak yoluna devam ederken, yaşanan tehlike kameralara yansıdı.
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Misafir 29 dakika önceAcilen aracın trafikten meni; sürücü ehliyetinin iptali...00
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