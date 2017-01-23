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Beton bloğu taşıyan kamyon sürücülere büyük korku yaşattı!

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde kasasında beton blok taşıyan kamyon trafiği alt üst etti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:03:41 Güncelleme: 10:09:22 DHA

Sakarya'da Serdivan'dan Kazımpaşa istikametine gitmekte olan kamyon trafiği alt üst etti. Kasasından taşan beton bloğu taşıyan kamyon yolda ilerlerken, aracın önünden ilerleyen bir otomobil ise flaşörlerini yakarak ilerledi.

KARŞIDAN GELEN ARAÇLAR BÜYÜK TEHLİKE YAŞADI

Sürücüler kamyondan taşan betona çarpmamak için yolun sağına doğru direksiyonlarını kırdı. Tek şeritli yolda ilerleyen kamyon yolu ortalayarak yoluna devam ederken, yaşanan tehlike kameralara yansıdı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 29 dakika önce
    Acilen aracın trafikten meni; sürücü ehliyetinin iptali...
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