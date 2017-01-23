Adana'da bunalıma giren adam canına kıydı

Adana'da maddi sıkıntıları yüzünden bunalıma giren 58 yaşındaki A. İ. G., oturdukları 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Ambulansın siren sesini duyan Beyhan G., merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini görünce şoka girdi.



Merkez Çukurova İlçesi'nin Mahfesığmaz mahallesinde oturan A. İ. G., sabah saatlerinde oturdukları apartmanın çatısına çıktı. Ekonomik sıkıntı çektiği ileri sürülen A. İ. G., kendini boşluğa bıraktı. G.'nin düştüğünü gören yan taraftaki inşaat çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği G.'nin öldüğü belirlendi. Bu sırada ambulansın siren sesini duyan eşi Beyhan G., "Ne oluyor" diye merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini gördü. Şoka giren kadın "Borçları vardı, bunalıma girmişti" dedi.



A. İ. G.'nin cenazesi, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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