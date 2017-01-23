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Bakanlar Kurulu toplanıyor

2017'nin ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:34:28 Güncelleme: 11:52:01

Bakanlar Kurulu 2017'nin ikinci toplantısını yapıyor. Terör ve ekonomi iki gündem maddesini oluşturuyor.

Yurtiçi ve sınır ötesindeki operasyonlar ele alınacak. Nisan ayından yapılması plnalanan referandum için alınacak önlemler görüşülecek. Ekonomi konusunda alınacak tedbirler konusu görüşülecek. Astana'da başlayan Suriye toplantısı değerlendirilecek. Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinin son durumu ele alınacak.

Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklama yapması bekleniyor.

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