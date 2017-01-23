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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 19 sığınak bulundu

Bali Deresi'nde yapılan arazi aramalarında bulunan 19 sığınak ve içerisindeki malzemelerle ilgili Tunceli Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:38:28 Güncelleme: 12:32:31 DHA

Tunceli'de operasyonların devam ettiği Bali Deresi'nde yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı ve içerisinde yaşam malzemeleri, cep telefonları, yakıt ve güneş paneli olan 19 sığınak bulundu.

Bali Deresi'nde yapılan arazi aramalarında bulunan 19 sığınak ve içerisindeki malzemelerle ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Güvenlik güçlerimizce terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, İlimiz Mülki sınırları içerisinde bulunan Bali Deresi mevkiinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; teröristlere ait 19 sığınak tespit edilmiş ve bahse konu sığınaklarda; 1 adet el bombası, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet cep telefonu, 60 kilogram benzin, 4 adet akü, 9 adet küçük tüp, 1 adet dürbün, 1 adet güneş paneli, 2 adet telsiz, 2 top elektrik kablosu, 1 adet 500 Euro para, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif giyecek malzemesi ve yaşamsal malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulmuş diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."

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