23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bağışlı köyü
GÜNDEM

Hakkari Bağışlı köyünde "Öpüşmek Yasak" klibi

Ünlü türkücü Aydın Aydın, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına dikkat çekmek için bestelediği "Öp-Me" adlı türküsüne klip çekerken, köyde öpmeyi yasakladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:45:44 Güncelleme: 11:56:08 İHA

Türkiye'de ilk defa hayvanlarla düet yapan ve her defasında yaptığı klip ve şarkılarla gündeme gelen Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın, bu defa gribal enfeksiyonların yol açtığı hastalıklara dikkat çekmek için "Öp-Me" adlı türküsünü besteledi.

Hakkari'ye 45 kilometre mesafede bulunan 250 hane ve 2 bin nüfuslu Bağışlı köyünde ünlü türkücü Aydın Aydın, gribal enfeksiyona dikkat çekmek için köyünde öpmeye karşı klip çekti. Köy girişinde kendisini karşılayan köy sakinlerini öpmeden ellerini sırayla çıkan türkücü Aydın, daha sonra çocuklar ve hayvanlarla düet yaptı.

Ünlü türkücüyü köy girişinde karşılayan köy sakinleri, Aydın Aydın'ın Türkiye'ye çok yenilikler getirdiğini belirterek, köyde artık öpmeyi yasakladıklarını söylediler. Ellerinde "Türkiye, kulak ver bu sese, sakın öpme", "Gribim öpme", "Hastayım öpme", "Öpmek sağlığa zararlıdır", "Amca ısırma" gibi değişik dövizler taşıyan çocuklar da yüzlerine taktıkları maskelerle anne ve babalarına seslenerek kendilerini öpmemeleri çağrısında bulundular.

Öp-Me isimli türküsünü çocuklarla düet yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan ünlü türkücü Aydın Aydın, gribal enfeksiyona yakalanmış yüz binlerce insanın olduğunu belirterek, bu gribal enfeksiyona öpme ve öpüşmenin davetiye çıkardığını söyledi. Aydın, "Gribal enfeksiyon aslında yüz binlerce insanın sıkıntısıdır. İş adamları, sanatçılar, siyasetçiler ve binlerce insanın dert yandığı bir hastalıktır. Bunu da ilk defa ben dile getirdim. Kalabalık alanlarda, düğünlerde, seyranlarda bence kendi aramızda bu öpüşmeyi kaldırmamız lazım. Sonuçta öpüşmek insanların doğal hakkıdır. Fakat o gribal enfeksiyonun insanlara geçmesi, özellikle bazı insanlar çocukları severken hem öpüyor hem de ısırıyor. Çocuklarımızı, sevdiğimiz insanları lütfen öpmeyelim. Ayrıca selam Allah'ın selamıdır, sünnettir. Verilir alınır. Bizim örf ve adetlerimizde çok önemli bir yeri vardır. Buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Ben Hakkari'nin Bağışlı köyünde yaptığım türküyle kendi köyümde öpmeyi kaldırdım. Tek dileğim bütün her tarafta bu gribal enfeksiyondan dolayı öpüşmenin kaldırılmasıdır" dedi.

Yüzlerinde maske bulunan hayvanların arasında oturan Aydın Aydın, Türkiye'de ilk defa öpme yasağını uyguladıklarını belirterek, köylerinde artık insanların öpüşmeyeceğini ve hayvanların da koklaşmayacağını söyledi. Aydın, "Köyümüzde koyun ve kuzularda bundan böyle öpüşmüyor. Bunlar da artık maskeli. Çünkü hayvanlarda de gribal enfeksiyon çok çabuk görülebiliyor. Bu hastalık kısa sürede hayvanları da öldürebiliyor. Bundan böyle bizim Bağışlı köyümüzde koyunlar, kuzular ve hayvanlar da maskeli gezecek ve öpüşüp koklaşmayacak" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doları bozdurun çağrısı üzerine türkücü Aydın Aydın, bu kez de bir bavul dolusu doları Zap Suyu'na boşaltarak TL'ye destek vermişti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çukurca'da PKK'ya büyük darbe
GÜNDEM

Çukurca'da PKK'ya büyük darbe
Hakkari'de 3 terörist teslim oldu
GÜNDEM

Hakkari'de 3 terörist teslim oldu
Hakkarili esnaf askere çarşı izni istedi, komutan kabul etti!
GÜNDEM

Komutandan esnafa 'çarşı izni' yanıtı
Hakkari'de terör örgütüne ait mühimmat bulundu
GÜNDEM

Hakkari'de terör örgütüne ait mühimmat bulundu
HDP'li Selma Irmak'ın davası güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a alındı
GÜNDEM

HDP'li vekilin davası güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a ...
Hakkari'de çocuğun bulduğu cisim elinde patladı
GÜNDEM

Bulduğu cisim elinde patladı
Elitaş: Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında bir hesaplaşma var
GÜNDEM

"KILIÇDAROĞLU İLE BAYKAL ARASINDA BİR HESAPLAŞMA VAR"
Antalya'da evine operasyon yapılan kadın kalp krizinden öldü
GÜNDEM

POLİS, "SEN ÇEKİL TEYZE, OĞLUN CİNAYETTEN ARANIYOR" DEYİNCE...
İzmir'de taciz mağduru Yağmur'un ölümünde bakanlık devrede
GÜNDEM

O DAVADA BAKANLIK DEVREDE
Hava durumu 23.01.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: KAR GERİ GELİYOR!
Adana'da cinsel istismar sanığı fırıncı kendini böyle savundu
GÜNDEM

"ÇALIŞANLARIN İŞİ BİTİNCE ONLARI KOVAR, BENİ TUTARDI"
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 19 sığınak bulundu
GÜNDEM

TUNCELİ'DE 19 SIĞINAK İMHA EDİLDİ