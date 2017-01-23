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Kadın bomba imha uzmanının "ağır yükü"

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:57:03 AA

İzmir Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli, Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı, 45 kiloluk görev üniformasıyla tehlikeden tehlikeye atılıyor

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    İzmir Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı D.K, kendi kilosunun yarısından fazla ağırlıktaki görev üniformasıyla tehlikeden tehlikeye koşuyor.

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    Göreve çağrıldığında giydiği 45 kilogram ağırlığındaki özel elbisenin içinde dünyaya ile bağlantısını adeta kesip ay yüzeyinde yürüyen astronotlar gibi ağır ağır şüpheli paketlere yaklaşırken ancak görebileceğiniz D.K, Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı olmanın gururunu yaşıyor.

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    Riski en yüksek mesleklerden birini komiser yardımcısı rütbesiyle sürdüren 25 yaşındaki D.K, mesleğini titizlikle icra ediyor.

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