Kadın bomba imha uzmanının "ağır yükü"

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"Şüpheli paket yoktur, şüpheli bomba vardır"

Haberlerde ifade edildiği gibi "şüpheli paket"in olmadığını, bu nedenle dozu hiç düşmeyen bir riskle karşı karşıya olduklarını anlatan D.K, "Nerede, ne zaman, nasıl ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. herhangi bir ihbar geldiği zaman gideriz, bu şüpheli paket dahi olsa ki bizde şüpheli paket yoktur, şüpheli bomba vardır. Müdahale ederiz." diye konuştu.