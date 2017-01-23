Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda, Hong Kong'dan bir kadın tarafından getirilen ve Türkiye'de ilk görülen toz halinde uyuşturucu madde yakalandı.

Uyuşturucuyu Hong Kong'dan getiren E.S. (29) adlı Türk vatandaşı kadın, tozun protein malzemesi olduğunu öne sürdü. Kriminal incelemede kannabinoid adı verilen sentetik uyuşturucudaki MDMB adı verilen karışımın ilk kez Türkiye'de yakalandığı belirlendi. Kutuları Türk sevgilisinden aldığını öne süren E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen toz maddenin bir kilosu ile 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi.



Şüpheli kişiler üzerinde risk analizi yaparak yurda uyuşturucu madde girmesini önleyen Atatürk Havalimanındaki Narkotik Polisleri, son yaptığı çalışmada genç bir kadının hareketlerinden şüphelendi. Yurda giriş yaparken durdurulan Türk vatandaşı 29 yaşındaki E.S.'nin valizinde 2 kiloya yakın protein tozunu andıran kimyasal madde ele geçirildi. Kriminale gönderilen protein tozu uyuşturucu çıktı.



İLK KEZ YAKALANDI

Yapılan incelemelerde, protein kutularının içinde, MDMB adı verilen karışımı olan sentetik Kannabinoid olduğu tespit edildi. Piyasa değeri 6 milyon lira olan uyuşturucunun Türkeye'de ilk kez yakalandığı kaydedildi.



SEVGİLİSİ ARANIYOR

Ürünün protin tozu olduğunu söyleyen E.S suçlamaları kabul etmedi. Yapılan araştırmalarda, Hong Kong'dan E.S'ye içi uyuşturucu hammedesi dolu olan kutuları Türk sevgilisinin verdiğini tespit etti. E.S.'nin Hong Kong'a girerek kısa bir tatil yaptığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan ortaya çıktı. E.S emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen toz maddenin bir kilosu ile 900 kilo sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi.



FİGO BİNGO DEDİ

İstanbul Narkotik Şube ekipleri, havalimanındaki operasyondan başka 3 ayrı operasyona daha imza attı. Sürücülüğünü M.K'nın yaptığı bir taksiyi durduran ekipler, aracı narkotik köpeği Figo'ya arattırdı. Araçta piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 41 kilo skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. M.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



REZİDANSTA UYUŞTURUCU DEPOSU

Bir diğer operasyon ise Küçükçekmece'de gerçekleştirildi. Narkotik dedektiflerinin aldığı ihbar sonrası Küçükçekmece'de bir rezidanstaki daireye operasyon düzenlendi. Polis kapıyı kırarak içeri girdi. Piyasa değeri 1 milyon lira olan 15 kilo Skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.



UZİ'Lİ OPERASYON

Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından Fatih'de yapılan dördüncü operasyonda da uyuşturucu baronlarına ağır darbe vuruldu. A.A isimli bir kişinin evinde yapılan aramalarda 55 bin adet extacy, 1.5 kilo kokain ele geçirilirken aramalarda, biri Uzi olmak üzere 2 tabanca geçirildi. Dört operasyonda toplam 5 kişi tutuklandı.



SENTETİK KANNABİNOİD

Sentetik kannabinoidler (SK) ya da sentetik esrar türevleri Türkiye'de "Bonzai" adı ile bilinen, beyni etkileyen, bağımlılık yapan maddelerdir. SK'ler Çin'de ve Hindistan'da laboratuvar ortamlarında toz halinde üretilerek tüm dünyaya dağıtılmaktadır. Bu maddeler daha sonra çeşitli çözücüler içinde çözülmekte ve bitki karışımlarının üzerine püskürtülmekte, kurutulduktan sonra paketlenerek satışa sunulmaktadır. Çok sayıda ticari markaları ve isimleri olmakla birlikte Türkiye'de yaygın olarak kullanılan isimler "Bonzai" ve "Jamaika"dır.

Nihat ULUDAĞ / İSTANBUL