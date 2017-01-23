23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP Veli Ağbaba anayasa değişikliği
GÜNDEM

"Seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliğini isimler üzerinden tartışmadıklarını kaydeden Ağbaba, "Seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız" dedi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 13:04:00 Güncelleme: 13:28:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, anayasa değişikliğine ilişkin, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ülkenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok yoğun bir dönem geçirdiğini belirtti.

TBMM'nin kuruluşundan bu yana belki de en önemli yasanın tartışıldığını ve kabul edildiğini kaydeden Ağbaba, Türkiye'nin önünde bir referandum sürecinin göründüğünü söyledi.

Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağını ifade eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclisin gensoru yetkisi, işlevleri, en önemli hakkı olan bütçe yapma yetkisi elinden alınıyor, milletvekili sayısı artıyor. Hangi ilde milletvekili sayısının azlığıyla ilgili problem var? Bu yasa geçtikten sonra milletvekilinin hiçbir anlamı olmayacak. 5 yıl için 50 milletvekilinin Türkiye bütçesine yükü 184 milyon lira. 5 yıl sonra emekli olacaklar, sağlık, özlük hakları da devam edecek."

Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliğini isimler üzerinden tartışmadıklarını kaydeden Ağbaba, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız. Bizim partimiz de olsa biz başkanlığa karşıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine almadığı yetkiyi, meclisin Atatürk'e vermediği yetkiyi bir başkası tarafından bir başkasına veriliyor. İsmi önemli değil kim olursa olsun. Bu bile hayır vermemize yeterli." diye konuştu.

Ağbaba, bir gazetecinin "CHP ne zaman meydanlara inecek?" sorusu üzerine, "Referandum kampanyası öncesi ilk önce Anayasa Mahkemesine başvuracağız, buradan umutluyuz. Oy kullananlar açık oy kullandı. Bunların hepsini kanıtıyla beraber Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra başvuracağız. Umarız Anayasa Mahkemesi anayasa kurallarına uyar. Eğer bozmaz ise CHP referandum kampanyasına hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP anayasa değişikliğine 'hayır' için mitinglere başlıyor
GÜNDEM

CHP referandum mitinglerine başlıyor
Elitaş: Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında bir hesaplaşma var
GÜNDEM

"Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında bir hesaplaşma var"
Güvelik güçlerine ortak disiplin mevzuatı
GÜNDEM

Güvenlik güçlerine aynı disiplin

Türkiye'nin 7'inci, AK Parti'nin 3'üncü referandumu
GÜNDEM

Türkiye'nin 7'inci, AK Parti'nin 3'üncü referandumu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağız
GÜNDEM

"Cumhurbaşkanı onaylarsa saatler içinde iptali için ...
Kamer Genç'in vefatının birinci yılı
GÜNDEM

Kamer Genç anılıyor
Kayseri gazisinin bacağı ikinci kez kesildi
GÜNDEM

KAYSERİ GAZİSİ BU NOTLA PAYLAŞTI
OHAL kalkıyor mu, referandum ne zaman yapılacak?
GÜNDEM

OHAL KALKIYOR MU, REFERANDUM NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

BU UYUŞTURUCU MADDE TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAKALANDI!
Hava durumu 23.01.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI!
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 19 sığınak bulundu
GÜNDEM

TUNCELİ'DE 19 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Adana'da cinsel istismar sanığı fırıncı kendini böyle savundu
GÜNDEM

"ÇALIŞANLARIN İŞİ BİTİNCE ONLARI KOVAR, BENİ TUTARDI"