Tekirdağ'da DHKP-C'li teröristi FETÖ'cü zannedip polise ihbar etmişler

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde ölü ele geçirilen DHKP-C'li Bilgehan Karpat'ın çatışmaya girmeden önce polislerin üzerine el bombası attığı ve bunun şans eseri patlamadığı ortaya çıktı. Sağ yakalanan terörist Şerif Turunç ile birlikte Tekirdağ'da 3 noktada keşif yaptıkları belirlenen Bilgehan Karpat'ın cenazesi İstanbul Adli Kurumu'ndaki otopsinin ardından Muratlı İlçesi Aydınlı Köyü'nde toprağa verildi. Bilgehan Karpat'ı, mesire alanındaki metruk binada alkol alan 3 kişi tarafından 'FETÖ'cü' zannedilerek polise ihbar ettiği de ortaya çıktı. Teröristlerin keşif görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da geçen cuma gecesi AK Parti İl Başkanlığı ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lavlı saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen DHKP/C'li terörist Şerif Turunç dün Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda sağ ele geçirildi. Birlikte hareket ettiği belirlenen DHKP/C örgüt üyesi Bilgehan Karpat ise kaçtığı Muratlı İlçesi'nde polisin 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık verince çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

3 NOKTADA KEŞİF YAPMIŞLAR

Tekirdağ ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonların ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'daki saldırıların ardından Tekirdağ'a gelen Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat'ın, biri Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binası olmak üzere 3 farklı noktada saldırı planladıkları ve bunun için keşif yaptıkları belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü önünde keşif yapmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önde giden Şerif Turunç'u yaklaşık 50 metre geriden Bilgehan Karpat'ın takip ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmaların ardından 3 noktada saldırı planlayan Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat'ın, daha sonra birlikte Yunanistan'a kaçmak için plan yaptıklarını tespit edildi.

FETÖ'CÜ ZANNEDİP POLİSE İHBAR EDİLMİŞ

Muratlı İlçesi'nde vurularak etkisiz hale getirilen Bilgehan Karpat'ı, İnanlı mesire alanındaki metruk binada alkol alan 3 kişinin, FETÖ'cü zannederek polise ihbar ettiği ortaya çıktı.

Muratlı İlçesi'ne geldikten sonra İnanlı mesire alanına giden Karpat'ın burada alkol alan 3 kişinin yanına gittiği ve sohbet etmeye çalıştığı belirlendi. Alkol alan kişilerden biri polisi arayıp 'Burada şüpheli biri var, FETÖ'cü olabilir' diyerek eşkalini verdiği ve polis ekiplerinin bu alana operasyon düzenlediği anlaşıldı. Polisin mesire alanına geldiğini görünce içerisinde el bombası ve Kalaşnikof tüfek çıkan çantasını alamadan kaçan Karpat'ın üzerindeki el bombasını çatışma sırasında polis ekiplerinin üzerine attığı ancak, şans eseri bunun patlamadığı belirlendi.

CENAZESİ KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Ölü ele geçirilen Bilgehan Karpat'ın cesedi dün akşam yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli tıp Kurumu'na sevk edildi. Bu sabah babası Zeynel Karpat tarafından alınan DHKP/C'li teröristin cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Terörist Karpat'ın tabuta konulan cenazesi daha sonra kamyonet kasasına konulduktan sonra götürüldüğü Aydınlı Köyü'nde toprağa verildi. Cenaze törenine babası Zeynel Karpat'ın yanı sıra yaklaşık 20 kişi katıldı. Cenaze nedeniyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ilçede ve köy girişinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAVCIYA SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Şerif Turunç, dün Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edilmişti. Turunç'un İstanbul'daki bir savcıya düzenlenen silahlı saldırıyı kabul ederek itiraf ettiği bunun dışında ise susma hakkını kullandığı ifade edildi. Soruşturma sürdürülüyor.