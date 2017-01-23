Gaziantep'te, çifte cinayetin altından 'bacanak' çıktı

Gaziantep'te geçen cumartesi günü 32 yaşındaki Ökkeş Avcı ve 22 yaşındaki Savaş Dahan'ın tabancayla başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Çifte cinayetin, Ökkeş Avcı'nın aralarında husumet bulunan bacanağı 38 yaşındaki Mehmet Ali Aslan ile kardeşi Ahmet Aslan tarafından işlendiği saptandı. Gözaltına alınan Ahmet Aslan tutuklanırken, yeni yakalanan bacanak Mehmet Ali Aslan'ın işlemleri sürüyor.



Geçen cumartesi günü sabaha karşı 23 Nisan Mahallesi Mahallesi'nde arkadaşı Savaş Dahan ile yürüyen Ökkeş Avcı, aralarında husumet bulunan bacanağı Mehmet Ali Aslan ile kardeşi Ahmet Aslan'la karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflar, tartışmanın büyümesi üzerine tabancalarıyla birbirlerine ateş etmeye başladı.



TAKİP EDİP BAŞLARINDAN VURDULAR



Bu sırada otomobillerine binerek uzaklaşmaya çalışan Ökkeş Avcı ve Savaş Dahan, kendilerini başka bir otomobille takip eden Mehmet Ali Aslan ve Ahmet Aslan tarafından Yeşilevler Mahallesi'nde durduruldu. İddiaya göre Aslan kardeşler, burada Avcı ve Dahan'ı tabancalarıyla başlarından ateş ederek öldürdükten sonra kaçtı.



Olayın ardından şüphelilerin peşine düşen polis, yaptıkları çalışma sonucu Ahmet Aslan'ı gözaltına aldı. Ahmet Aslan emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'PUSU KURDULAR KENDİLERİNE PATLADI'



Bacanağı Ökkeş Avcı ile husumeti olduğu öğrenilen Mehmet Ali Aslan ise dün akşam polis ekiplerinin Mimar Sinan Mahallesi'nde saklandığı eve yaptığı operasyonda yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Mehmet Ali Aslan, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis merkezinden çıkartılırken pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ali Aslan, "Bana pusu kurdular. Kurdukları plan kendilerine patladı" dedi.

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