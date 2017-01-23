MEB'den özel yetenekli öğrencilere festival

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanması, üretim odaklı ve proje tabanlı düşünebilen bireyler olması amacıyla "Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, festival, güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda, özel yetenekli öğrencilerin deneyim kazanmaları ve bu alanlarda iş birliğini artırmaları amacıyla yapılacak.

MEB tarafından özel yetenekli öğrencilerin, 21. yüzyıl becerilerini kazanması, üretim odaklı ve proje tabanlı düşünebilen bireyler olması amacıyla 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, bütün bilim ve sanat merkezlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.