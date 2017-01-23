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Samsun'da emekli öğretmen sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:54:04 DHA

Daha önce yayınladığı soruyu bilene 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini söyleyen Aydın Cerit, bu kez yeni bir soru hazırladı, bilene de bir Cumhuriyet altını vereceğini söyledi

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    Samsun'da oturan emekli matematik öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Aydın Cerit, özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalar ve sayılar ile ilgili hazırladığı projelere dikkat çekmek için ödüllü matematik sorusu hazırladı.

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    Üzerinde 6 saat çalışarak sorusu hazırlayan Cerit, soruyu çözüp 6 hafta içinde Samsun Öğretmen Evi'ne gelerek kendisine ulaştıran kişilere Cumhuriyet altını vereceğini belirterek şöyle dedi:

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    "Yıllardır sayılarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle asal sayılarla ilgili çok önemli çalışmalarım var. Yaptığım çalışmalara dikkat çekmek ve bu çalışmaların üstün bir teknolojiye dönüştürülebileceğine ikna etmek için böyle bir şey yaptım.

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