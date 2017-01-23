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Elazığ PKK KCK
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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu

Terörle mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:13:36 Güncelleme: 18:17:45 AA

Elazığ merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel yayın, bir yivsiz av tüfeği, kuru sıkıdan bozma tabanca, M-16 görünümlü av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlının ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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