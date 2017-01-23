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Baba Halisdemir'den Safitürk ailesine ziyaret

15 Temmuz gecesi şehit düşen Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesini ziyaret etti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:31:19 Güncelleme: 18:33:24 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Karayoluyla kente gelen Hasan Hüseyin Halisdemir, Bor Kaymakamı Abdullah Küçük ve Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ile Arifiye ilçesindeki taziye evini ziyaret etti. Şehidin babası Asım Safitürk'e başsağlığı dileklerini ileten Halisdemir, Safitürk ve aile yakınlarıyla sohbet etti.

Arifiye Kaymakamı Yazıcı, Halisdemir ve Bor Kaymakamı Küçük'ü Arifiye'de ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Her iki şehidimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere sabır ve metanet diliyoruz. Bizim başımızın üzerinde yerleriniz vardır. Her zaman emirlerinize amadeyiz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Bugün burada sizlerle beraber olmak ayrıca bize güç veriyor. Manevi olarak çok büyük bir desteksiniz aslında. Sizlerden aldığımız gücü, biz de vatanımıza, memleketimize, insanlığımıza elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bor Kaymakamı Küçük de başta Ömer Halisdemir olmak üzere 15 Temmuz'da hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "11 Kasım'da şehit olan kardeşimizde aynı amaç uğruna şehit olmuşlardır. 15 Temmuz şehitleri nasıl ki bu vatanın birliği için, dirliği için, dinimiz için, namusumuz için şehit oldularsa aynı şekilde Muhammet Safitürk kardeşimiz de bu ülkenin birlik ve beraberliği için, hainlere geçit vermemek için çalışırken makamında şehit düştü, Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimizin acısını paylaşıyorum." diye konuştu.

Asım Safitürk ise oğlunun şehit olmasının üzerinden 2,5 ay geçtiğini, bu süre zarfında burasının hiç boş kalmadığını dile getirdi.

"Allah, herkesten razı olsun." diyen Safitürk, "Milletimiz bu işin farkında, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Tabii ölüm acısı çok ağır oluyor, evlat yedinci çocuğumuz olunca daha bir farklı oluyor. Hatta en küçüğüydü ama sanki ailenin en büyüğü gibi. Yani onun yerini hiçkimse dolduramıyor. Şehitlik makamı da çok yüce olduğu için ona da bizim sonsuz inancımız var, en büyük tesellimiz de bu." ifadelerini kullandı.

Safitürk, devletin ve milletin kendilerine her zaman sahip çıktığını vurgulayarak, kaymakamlara ve tüm yetkililere görevinde başarılar diledi.

Şehit babası Halisdemir de kendilerini yalnız bırakmadıkları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine ve Türk halkına teşekkür etti.

"Biz nice Ömerler, nice şehitler verdik." diyen Halisdemir, "Şükürler olsun bu devlet bizim devletimiz, vatanımıza sahip çıkan bu çocuklarımızdır. Emniyet güçlerimiz, kaymakamımız, doktorlarımız bize sahip çıktılar, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. 500-600 tane 'Ömer Halisdemir' ismi koydukları için annelere de sonsuz teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ziyarette, şehit Ömer Halis Demir, Kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Halisdemir, ziyaretin sonunda Safitürk'e Türk bayrağına sarılı Kuran'ı Kerim ve Bor ilçesine özgü yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim etti.

Daha sonra evden ayrılan Halisdemir, Safitürk ve kaymakamlar, şehidin mezarı başında dua okudu.

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