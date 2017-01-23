Tamirciye kızdı, özel yapım motosikletini yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamirciye kızan bir kişi, 20 bin lira değerindeki motosikletini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet tutkunu mobilyacı Adem Y., 1991 model motosikletini İzmir'deki bir tamirciye gönderdi. Tamir edilip bir süre sonra İnegöl'e geri gönderilen motosikletine kavuşan mobilyacı, motosikletini incelediğinde şok oldu. Motosikletine ikinci el malzemelerin monte edildiğini gören motosiklet tutkunu mobilyacı sinirlendi.

Üç silindirli özel yapım motosikleti hafif ticari aracının arkasına koyan mobilyacı yola koyuldu. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde arıtma tesisi mevkiindeki dere kenarına geldiğinde motosikletini araçtan indiren mobilyacı, benzin dökerek ateşe verdi. Öfkeli mobilyacı daha sonra alev alev yanan motosikletini derenin içine attı.

Olayı gören bir vatandaş, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. "Çalıntı motosikleti yakıyorlar" ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri bölgeye intikal etti. Yapılan araştırmalar sonunda motosikleti yakan kişi ile temas kurularak görüşüldü. Motosikletin yakan kişiye ait olduğu belirlendi. Adem Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öfkeli adam, dereden çıkarılan motosikletini yoldan geçen hurdacıya ücretsiz verirken, özel yapım motosikletin değerinin 20 bin lira olduğu öğrenildi.