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18 gün önce kaybolmuştu cesedi bulundu

Tokat'ta kaybolan zihinsel engelli gencin cesedi bulundu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 19:30:59 Güncelleme: 19:33:00 AA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 18 gün önce kaybolan zihinsel engelli Mehmet Alıcı'nın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Kuzköy'de ailesi ile birlikte yaşayan ve 6 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan zihinsel engelli 29 yaşındaki Mehmet Alıcı'nın bulunması amacıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarına devam edildi.

Vatandaşlar, köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Ortageçit mevkisinde Alıcı'nın cesedini buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alıcı'nın cesedi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzköy'de yaşayan Alıcı'dan, 6 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı.

 

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