Gelendost Özgürlük Anıtı bir gecede yıktırıldı

Bodrum'da 21 yıl önce, Abdi İpekçi Barış Ödülü sahibi, çevreci, ressam Saynur Gelendost tarafından projesi çizilip, bazı sivil toplum kurumluşlarının da desteğiyle yaptırılan, ölümün ardından 'Özgürlük Meydanı ve Anıtı' olan adı 'Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı' olarak değiştirilen eser, bir gecede yıktırıldı.

Müteahhit Muhammet Karapınar arazinin kendi özel mülkiyeti olduğunu belirtirken, çevreci ve bazı sivil toplum kuruluşları yıkıma tepki gösterip, eylem yaptı. Muğla'nın büyükşehir olması ardından kapatılan Gündoğan Belde Belediyesi'nin CHP'li eski belediye başkanlarından Hasan Ali Yılankaya, o dönemde mülkiyeti Karapınar Ailesi'ne ait olan Gündoğan Sahili'ndeki araziyi kamu alanı olarak kullanmak üzere isteyip, yazılı anlaşma yaptı.

Söz konusu araziye arıtma tesisi terfi merkezi, meydan Atatürk Anıtı, jandarma binası ve umumi tuvalet yapıldı. Aynı araziye 1996 yılında 'Çevrecilerin Anası' olarak tanınan merhum Saynur Gelendost tarafından 11 yıl önce çevreci Mümtaz Özçelik, Gündoğan Peynir Çiçeği Derneği ve Mavi Yol Girişimi üyeleri ile "Özgürlük Meydanı ve Anıtı" yapıldı.

Gelendost'un projesini kendisinin çizdiği meydan ve anıtın ismi, 2003 yılında ölümünün ardından 'Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı' olarak değiştirildi. Ancak, bu sabah Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın bulunduğu arazinin kendilerinin özel mülkiyeti olduğunu ileri süren Muhammet Karapınar tarafından dozerlerle yıktırıldı.

ESER BİR GECEDE KALDIRILDI

Molozları çöplüğe taşındı. Yıkılan Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın bulunduğu yerde toplanan çevre dostu Mümtaz Özçelik, Gündoğan Peynir Çiçeği Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Tomur Kaş, Tema Vakfı gönüllüleri ve Bodrumlu çevreciler bugün eylem yaptı. 13 yıldır her 2 Mart'ta Saynur Gelendost'u Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nda andıklarını belirten Peynir Çiçeği Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Tomur Kaş, şöyle dedi;



"Diğer zamanlarda ise birçok basın açıklamasına sahne olan bir anıtın, eserin bir gecede kaldırılmasının şokunu yaşıyoruz. 21 yıldır duran bir eser, bir gecede yok oldu. Yaptığı eylemlerle sadece Türkiye'de değil dünyada çevre ve doğa tahribatına dikkat çeken bir kişinin adını taşıyan meydan ve anıt nasıl yıkılır? Dün içime doğmuş gibi son fotoğrafını çekmiştim ve sizinle paylaşıyorum. 21 yıl sonra buranın kendi arazisi olduğunu söyleyen Muhammet Karapınar'a "Bize kısa bir süre verin bu eseri olduğu gibi mahallenin uygun bir başka köşesine taşıyıp, Gelendost'un anısını yaşatalım' dedik. Çünkü, belediye ile yer konusunda görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu sabah, meydan ve anıtın yıkıldığını görünce şaşırdık. Nasıl böyle bir şeyi yapabilirler aklımız almıyor. Gelendost'u unutturamamak için dernek olarak aynı eseri bir başka yere yapacağız."

25 YILDIR KAMUNUN KULLANDIĞI ALAN



Gelendost ile birlikte proje haline getirip eseri yapan Mümtaz Özçelik ise "Burası tam 25 yıldır kamunun kullandığı bir alan. 'Mal sahibiyim' diyen kişi, dönemin belediyesine 'kamu' kullanabilir diyerek yazı vermiş. Ama mal sahibi buradakui kamu malı olan otopark, arıtma tesisi terfi ünitesi ve halk tuvaletine dokunmayıp, sadece Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın yok etmiştir. Burada kasıt arıyoruz" diye konuştu.



Yaklaşık 20 kişilik grup, açıklamaların ardından eylemlerinen son verip, dağıldı.



Muhammet Karapınar ise söyleyecek fazla bir şey olmadığını belirterek, "Görüleceği gibi o alanda 'özel mülktür' yazıyor" dedi. Muğla bölgesinde bulunan 3 termik santrale karşı verdiği mücadele ile tanınan ressam Saynur Gelendost, solunum yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı BodrumDevlet Hastanesi'nde, 2 Mart 2003 tarihinde, 73 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Abdi İpekçi Barış Ödülü sahibi olan Gelendost, aynı zamanda Bodrum Gönüllüleri Derneği'nin kurucularındandı