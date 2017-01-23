Kırıkkale'deki güvercin katliamının nedeni belli oldu
23 Ocak 2017 Pazartesi, 20:04:14 | Güncelleme: 20:08:12
İHA
Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, geçtiğimiz günlerde bir parkta güvercinlerin telef olmasıyla ilgili açıklama yaptı
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Kırıkkale'de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, zanlının yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini söyledi.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'ye hibe edilen araçlar için düzenlenen törenin ardından gazetecilere bir açıklama yaptı.
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Çorumlu, "Geçen hafta Hüseyin Kahya Parkı'nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, polis ekiplerin yoğun çalışması ve mobese kameralarının incelenmesi sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi.
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Emniyet Müdürü Çorumlu, "75 yaşındaki engelli bir vatandaş, evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere vermiş.
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"Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade de güvercinlere verdiği yemlerin zehirli olduğunu bilmediğini, kuşları beslemek amacıyla verdiğini ifade etti."
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"Güvercinlerin zehirlenme olayı bilinçsizce yapılan bir yanlışlıktan ibaret" şeklinde konuştu.