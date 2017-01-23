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Kırıkkale'deki güvercin katliamının nedeni belli oldu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 20:04:14 İHA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, geçtiğimiz günlerde bir parkta güvercinlerin telef olmasıyla ilgili açıklama yaptı

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    Kırıkkale'de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, zanlının yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini söyledi.

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    Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'ye hibe edilen araçlar için düzenlenen törenin ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. 

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    Çorumlu, "Geçen hafta Hüseyin Kahya Parkı'nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, polis ekiplerin yoğun çalışması ve mobese kameralarının incelenmesi sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi.

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