23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
elektrik
GÜNDEM

Türkiye 2016'da elektrik tüketiminde rekor kırdı

Türkiye 2016 yılında toplamda 277,2 milyar kilovatsaat elektrik tüketimi ile rekor kırdı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 20:54:21 Güncelleme: 20:58:22 AA

Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik tüketimini karşılamak için üretim yatırımları, geçen yıl da devam etti.

Bu kapsamda, geçen yıl 272 milyar kilovatsaat seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277,2 milyar kilovatsaat de elektrik tüketti.

Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265,7 milyar kilovatsaate göre yüzde 4,3 artışa denk geldi. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti.

Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 milyar kilovatsaat seviyesindeki fark ise enterkonnekte sistem üzerinden ithalat yoluyla karşılandı.

Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. Türkiye, söz konusu günde artan hava sıcaklıkları sebebiyle aşırı klima kullanımına bağlı olarak 905 milyon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullandı.

Bu arada, en düşük tüketim de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte, günlük sadece 513 milyon 805 bin 39 kilovatsaat elektrik tüketildi.

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında büyürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin elektrik tüketiminin büyümeye devam edeceğini ve bu kapsamdaki yatırımların da artarak süreceğini vurgulamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi

Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması
GÜNDEM

Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması
6 ilde elektrik kesintisi
GÜNDEM

6 ilde elektrik kesintisi
Yavuz Sultan Selim Köprüsünde feci kaza
GÜNDEM

Üçüncü köprüde feci kaza
Kırıkkale'deki güvercin katliamının nedeni belli oldu
GÜNDEM

Güvercin katliamının nedeni belli oldu
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
İçişleri Bakanlığı: Türkiye’nin aldığı tedbirler meşru ve orantılıdır
GÜNDEM

İÇİŞLERİ'NDEN ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NÜN O RAPORUNA YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOZAMBİK'E GİTTİ
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kırıkkale'deki güvercin katliamının nedeni belli oldu
GÜNDEM

GÜVERCİN KATLİAMININ NEDENİ BELLİ OLDU
TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cülerin görüntüleri iddianamede
GÜNDEM

FETÖ'CÜLERİN O GÖRÜNTÜLERİ İDDİANAMEDE
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

"CANIM ÇOK SIKKIN BİRAZ YÜRÜMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ...