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Türkiye ve Rusya'dan DEAŞ'a ortak operasyon

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Rus jetlerinin katıldığı ortak hava operasyonuyla DEAŞ hedeflerinin vurulduğu belirtildi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 21:28:50 Güncelleme: 21:30:16 AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin 21 Ocak'ta Suriye'de DEAŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta 4 Türk ve 3 Rus savaş uçağının katıldığı ortak hava operasyonunda, Suriye'nin El Bab bölgesindeki 22 DEAŞ hedefinin vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Rusya ve ABD öncülüğündeki koalisyona ait uçakların 22 Ocak'ta ortak hava operasyonu düzenlediği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 22 Ocak'ta ABD'nin direk hat üzerinden koordinatlarını ilettiği El Bab bölgesindeki DAEŞ hedeflerine Rusya ve koalisyon uçaklarınca ortak operasyon düzenlendiği ifade edildi.

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