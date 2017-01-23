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Siirt'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Siirt'te vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması süresi 15 gün uzatıldı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 22:29:08 Güncelleme: 22:30:59 AA

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki bazı alanlarda ilan edilen "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi"nin süresi 15 gün uzatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devlet ve milletin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması amacıyla bölgede asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen Eruh Akmeşe Çaçi Dağları ve Pervari kırsalı bölgesindeki uygulamanın 15 gün süreyle uzatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 23 Ocak-9 Şubat 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilerek uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır."

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