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İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü

Aralarında husumet bulunan kişilerin buluşmasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

24 Ocak 2017 Salı, 00:25:05 Güncelleme: 00:31:47 AA

Sultangazi'de aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan kişiler, akşam saatlerinde, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki bir dükkanda konuşmak için bir araya geldi.

Burada tekrar kavga çıkınca ismi öğrenilemeyen bir kişi, M.B ve E.S'ye silahıyla ateş ederek olay yerinden kaçtı.Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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