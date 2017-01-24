Reina katliamcısı sağlık kontrolünden geçti

Reina katlimanı gerçkeleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.
Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye gitirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.
Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.
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