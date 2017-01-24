24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Abdulkadir Maşaripov
GÜNDEM

Reina katliamcısı sağlık kontrolünden geçti

Yılbaşı gecesi Reina'da katliam gerçekleştiren terörist Abdulkadir Maşaripov sağlık kontrolünden geçirildi

24 Ocak 2017 Salı, 01:03:47 Güncelleme: 01:04:52 DHA

Reina katlimanı gerçkeleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.

Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye gitirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.

Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Reina katliamcısının kaçış planı ortaya çıktı
GÜNDEM

Reina katliamcısının kaçış planı ortaya çıktı
İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü
GÜNDEM

İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü
Erciyes'te kaybolan genç yaşamını yitirdi
GÜNDEM

Erciyes'te kaybolan genç yaşamını yitirdi
Aladağ'daki yangın faciası davasında 4 kişiye tahliye
GÜNDEM

Aladağ'daki yangın faciası davasında 4 kişiye tahliye
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
GÜNDEM

Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Siirt'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması
GÜNDEM

Siirt'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması
Erciyes'te kaybolan genç yaşamını yitirdi
GÜNDEM

ERCİYES'TE KAYBOLAN GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOZAMBİK'E GİTTİ
İstanbul'da silahlı kavga: 2 ölü
GÜNDEM

İSTANBUL'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

"CANIM ÇOK SIKKIN BİRAZ YÜRÜMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ...
Kuş avlarken kendini vurdu
GÜNDEM

KUŞ AVLARKEN KENDİNİ VURDU
İçişleri Bakanlığı: Türkiye’nin aldığı tedbirler meşru ve orantılıdır
GÜNDEM

İÇİŞLERİ'NDEN ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NÜN O RAPORUNA YANIT