15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 24 Ocak Salı günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

FETÖ'NÜN KASASI ERZURUM'A GETİRİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan ve örgütün "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu iddia edilen Yusuf Öksüz, Erzurum'a getirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Yunan adalarına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu Yusuf Öksüz'ün (61), Milas İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Yusuf Öksüz, daha sonra Milas'a giden Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince buradan alınarak, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a getirildi.

Öksüz'ün, söz konusu şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ'nün, Erzurum mütevelli heyetinin ileri gelenlerinden ve "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu ileri sürülen Öksüz'ün, soruşturma kapsamında firari olarak arandığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi. (AA)

ANKARA'DA ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANI 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı 28 kişiden 15'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 28 şüpheli, polis eşliğinde getirildikleri Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Sorgu sonucunda şüphelilerden 15'ini tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk eden savcı, serbest bıraktığı 13 kişi için de hakimlikten adli kontrol talep etti.

Bu kapsamda hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 13'üne de adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Tutuklanan şüphelilerde FETÖ mensuplarının haberleşmekte kullandığı ByLock programının bulunduğu öğrenildi. (AA)

BATMAN'DA 4 AKADEMİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Batman Üniversitesinde 4 akademisyen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4 akademisyen için yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet müdürlüğü Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda biri doçent 4 akademisyen gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işleri devam ediyor. (İHA)

AYDIN'DA BELEDİYE İŞÇİSİ TUTUKLANDI

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında gözaltına alınan belediye işçisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Efeler Belediyesinde işçi olarak çalışan E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.İ, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (AA)

2 ASTSUBAY TUTUKLANDI

Bolu merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 2 astsubay tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, açığa alınan veya görevde bulunan polis, askeri personel ve öğretmenlere yönelik Bolu, Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen ve daha önce görevinden ihraç edilen astsubay Adem K. ve Serdar U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem K. ve Serdar U. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu merkezli operasyon kapsamında dün adliyeye çıkartılan 17 kişiden 1'i polis, 8'i öğretmen toplam 9 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartı ile şartı ile serbest bırakılmıştı.

Bir kişinin işlemleri ise Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülüyor. (AA)

TRABZONSPOR AVUKATI TUTUKLANDI

Trabzon'da FETÖ/PDY üyelerine yönelik süren soruşturmalar kapsamında savcılığa başvuran ve itirafçı olmak istediğini belirten bordo mavili takımın avukatlarından Sinan G.'nin ifadesi alındı. Sinan G., savcılık tarafından örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 17/25 Aralık sonrası örgütün birden fazla toplantısına katıldığını itiraf eden ve toplantılara katılan meslektaşlarının adını verdiği öğrenilen Sinan G. tutuklandı.

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ

Tutuklanan Sinan G.'nin daha önce tutuklanan Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz ile birlikte çalıştığı ortaya çıktı. İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde kulübün avukatlığını üstlenen Orhan Öngöz tarafından Sinan G.'nin kulüpte avukat olarak işe alındığı ileri sürüldü. Bu arada borda mavili yönetimin Sinan G.'nin sözleşmesini fesh etti. (Enis YILDIRIM/ TRABZON)

İZMİR'DE 7 İNFAZ KORUMA MEMURU TUTUKLANDI

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kentteki çeşitli cezaevlerinde görevli 7 infaz koruma memuru, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDYnin kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtildi. (AA)

DENİZLİ'DE TUTUKLANAN POLİS SAYISI 26 OLDU

DENİZLİ'deki FETÖ/PYD soruşturmasında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 emniyet mensubundan 12'si daha tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı, 26'ya yükseldi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen eski polis memurlarına yönelik Denizli, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişiden 28'i gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 28 şüpheliden 15'i, dün adliyeye sevk edildi. Denizli 2'inci Sulh Ceza Hakimliği, 14 şüpheliyi tutuklarken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltındaki 13 eski polis memur ise bugün adliyeye sevk edildi. Denizli 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

KAYSERİ'DE 2'Sİ KADIN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda özel bir kurumda çalışan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda özel bir işletmede muhasebe, satın alma biriminde görevli 3 kişi terör örgütü üyesi şüphesiyle yakalandı. 3 şüpheli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

FETÖ ŞÜPHELİSİ 1000 HAKİM İSTANBUL'DA YARGILANACAK

İstanbul ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin yetki alanında kalan illerde görev yapan 491'si tutuklu 1000 hakim ve savcı ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu FETÖşüphelisi 25 vali ve kaymakam, 680 sayılı KHK gereğince İstanbul'da yargılanacak.

Daha önce yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen soruşturma dosyaları kararname gereğince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, açığa alınan, meslekten uzaklaştırılan 497'si tutuklu 1000 hakim, savcı ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 25 vali ve kaymakam hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman'ın koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülecek soruşturma sonucunda hakkında iddianame hazırlanacak, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'da görev yapan FETÖ şüphelisi hakim, savcı, vali, kaymakam ve askeri hakim savcılar, İstanbul terör ihtisas Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

SAMSUN'DA 1 DOKTOR VE 1 HEMŞİRE TUTUKLANDI

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 doktor ile 1 hemşire mahkemece tutuklanırken, 1 doktor ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında memurluktan ihraç olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M.C.Ö.(31), aile hekimi Dr. A.G.(49) ile memurluktan ihraç olan hemşire B.K.'yi (34) 4 gün önce gözaltına almıştı. ByLock kullandıkları ileri sürülen 2 doktor ve 1 hemşire polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İç Hastalıkları Uzmanı M.C.Ö. ve hemşire B.K, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, aile hakimi A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

TRABZONSPOR KULÜBÜ'NÜN AVUKATLARINDAN OLAN SİNAN GÜN FETÖ'DEN TUTUKLANDI

TRABZON'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla' suçlanan avukat Sinan Gün gözaltına alındı. Yaklaşık 1 haftadan bu yana gözaltında tutulan avukat Gün, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. aynı zamanda Trabzonspor kulübünün avukatı olan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

ESKİŞEHİR'DE 13 EMNİYET PERSONELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 emniyet personeli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmış 13 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

KARS'TA ARANAN KADIN CEZAEVİNDE YAKALANDI

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada tutuklanan eşini ziyaret etmek için cezaevine gelen kadın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan A.Y, aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanan eşi E.Y'yi ziyaret etmek için Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi.

Cezaevi görevlileri, A.Y'nin "FETÖ/PDY'ye üye olmak"tan arandığı tespit etti.

Bunun üzerine zanlı A.Y, jandarma tarafından gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. (AA)

EDİRNE'DE 7 POLİS TUTUKLANDI

Edirne'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Bylock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 polisten 7'si tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 12 polis gözaltına alındı. Edirne Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan M.F.G, C.G, A.K, Ö.S, M.U, Y.Y ve S.Ş isimli polisler tutuklanarak cezaevine kondu. (İHA)

KARABÜK'TE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, emniyet müdür yardımcısı M.Ç, komiser İ.Y, komiser yardımcısı M.Ç ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E ve Ö.L gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyette getirildi. (İHA)

FETÖ’NÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAPILANMASI İDDİANAMESİ

FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 21’i tutuklu 83 şüpheli akademisyen hakkında, FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekil İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. (Veli SARIBOĞA / İSTANBUL)

YOZGAT'TA 2 KİŞİ YAKALANDI

Yozgatta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalandı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Ankara karayolunda kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen akademisyen U.S. ve öğretmen G.Öyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Yerköy Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

KIRIKKALE'DE 14 POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 polis adliyeye gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4. sınıf emniyet müdürleri U.A. ve A.A. ile polisler S.A, Ç.D, Ö.Ü, İ.T, Y.Ç, C.B, H.Ş, Y.Ş, S.K, Ö.H, H.K. ve H.Anın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kırıkkalede 20 Ocakta düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alınmıştı. (AA)

BOLU'DA 2 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve görevlerinden ihraç edilen 2 astsubay ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken ihraç edilen astsubaylar A.K. ve S.U. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslarda örgütünün haberleşme programı by lock olduğu iddia edildi. Önceki gün adliyeye çıkartılan 17 kişi den 9'u tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (İHA)

SİVAS MERKEZLİ OPEASYONLARDA 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Sivas merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 42 kişiden 4ü daha tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T, E.A, T.S. ve R.D. tutuklandı, A.Ö, M.B, O.A. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16ya yükseldi.

Sivas merkezli Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalovada, örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, bu parayı örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı zanlılara yönelik 12 Ocakta başlatılan operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 14nün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari 3 zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. (AA)

KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDEKİ OPERASYONLARDA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda görevliyken meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Mardin, Samsun, Ardahan, Kayseri ve Bursada düzenlenen operasyonda, 18 zanlı gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor. (AA)

KARAMAN MERKEZLİ OPERASYONALRDA 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karaman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 32 kişiden 23'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen, aralarında polis, asker ve öğretmenin bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezi Karaman olmak üzere Konya, Ankara, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Çankırı ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında aralarında öğretmen, polis ve askerlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (İHA)

MANİSA'DA 6'SI KADIN 8 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 6'sı kadın, 8 doktor gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin "Sağlık sektöründe" çalıştığı belirlenen kişilere yönelik Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı kadın 8 doktor gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, S.S, B.A.Ö, H.Ö, N.B, M.B, M.Ç, K.Ç.K ile A.M.A, Soma Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere, emniyete götürüldü. (AA)

AMASYA'DA 1 KOMİSER VE 1 VAİZ GÖZALTINA ALINDI

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 1 komiser ile 1 vaiz gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlarında FETÖ üyelerinin kullandığı kriptolu mesajlaşma sistemi "ByLock" bulunduğu belirlenen, daha önce meslekten ihraç edilen 1 komiser ile 1 vaiz hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Bunun üzerine Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreslerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda komiser Hasan S. ve vaiz Dursun Myi gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor. (AA)

BURSA İZNİK'TE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülen M.A., Z.T. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor. (İHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan merkezli 18 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 18 ilde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şuana kadar 40 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu. 1 yarbay, 1 üsteğmen, 9 teğmen, 12 astsubay, 4 askeri okul öğrencisi, 1 uzman çavuş, 1 polis ve 11 askeri sivil kanat sorumlusu ve örgüt üyesi olmak üzere 40 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. (İHA)

MERSİN'DE 17 İŞ ADAMI TUTUKLANDI

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 işadamı tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şikayetçi, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak yaklaşık 15 gün önce 46 iş adamına yönelik operasyon yapıldı. 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlenen iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Geçen hafta sorguları tamamlanan 17 şüpheli tutuklandı, kalan 17 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Geç saatlere kadar süren ifadelerinin ardından Hasan Akkök, Hasan İlhan, İrfan Bayramoğlu, Kadir Kohumcu, Kenan İlhan, Mahmut Özbilici, Mehmet Başyurt, Mehmet İlhan, Recep Özdemir, Sebahattin Özbilici, Süleyman Oğuz, Veysel Umut Çinici, Yasin Ekici, Çetin Battal, Erhan Iışık, Aydın Anıl Uğur ve Yalçın Karagülle tutuklandı.



Operasyon kapsamında firarı 12 şüpheli ise aranıyor. (DHA)

İSTANBUL'DA ADLİYE ÇALIŞANI 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında hakim adayları, zabıt katipleri ve mübaşirler var.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli aralarında 7 zabıt katibi, bir mübaşir, 2 hakim adayının bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğün tarafından 6-10-12 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye gönderildi. Gayrettepe'de bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bir polis minibüsüne bindirelerek Çağlayan Adalet Sarayına gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen bir başka operasyonda gözaltına alınan aralarında yine zabıt katipi ve mübaşirlerin bulunduğu 13 kişinin sorgularına ise devam ediliyor. (DHA)

İZMİR'DE 8 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kapatılan Öze Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin faaliyetleri kapsamında örgüt adına bağış toplayıp, FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Ocak'ta İzmir, Ankara, Muğla, İstanbul ile Isparta'da düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, kapatılan Öze Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin faaliyetleri kapsamında örgüt adına bağış toplayarak FETÖ/PDY'e finans sağladıkları ve örgüt propagandası faaliyetlerine katıldıkları ileri sürülüyor. (AA)

KONYA'DA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konyada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları öne sürülen, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 35 İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda zanlılardan 19u yakalandı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 16 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

ERZURUM'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün kamu kurumlardaki yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erzurum'da Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 2 öğretmen, 1 psikolog ve 1 veteriner gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. (İHA)

SAKARYA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında avukat, öğretmen ve mühendislerin de olduğu 16 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Hakim karşısına çıkarılan 7si avukat 10 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu arada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu tamamlanan ve bulundukları ilde mahkemeye çıkarılan bir şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri 6 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya ve Ankarada, örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle aralarında avukat ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)

TOKAT'TA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Tokatta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 3ü tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen ve SGK müfettişlerinin de bulunduğu Ö.E, Ç.Ö, M.B, S.A, S.K, A.Ş, S.Ç ve M.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Ş, S.Ç. ve M.K. tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

NEVŞEHİR'DE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir'de Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, dün adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan öğretmenler M.Ö. ve M.T., doktor K.A.Ö., ebe Z.T. ve çocuk gelişimi uzmanı E.S., geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve dün Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

BOLU MERKEZLİ OPERASYONLARDA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, açığa alınan veya görevde bulunan, polis, askeri personel ve öğretmenlere yönelik Bolu, Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseride düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

FETÖnün kriptolu haberleşme programı "ByLock" ve "Eagle"ı kullandıkları, örgüt mensubu oldukları ve örgüt adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan biri polis memuru, 8i öğretmen olmak üzere 9u tutuklandı, 8i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

UŞAK'TA 25 POLİS TUTUKLANDI

Uşak merkezli FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personelinden 25'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personeli hakkında karar verildi.

ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen 4 emniyet müdürü, 2 komiser, 6 komiser yardımcısı, 1 başpolis, ve 12 polis "terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından tutuklandı. 1 emniyet müdürü ve 1 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 komiser yardımcısının mahkemesi devam ediyor. (İHA)