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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Batı kesimlerde devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak; sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Yağışlar saat 21.00 ile çarşamba günü 14.00 arası etkili olacak.