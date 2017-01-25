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Hava durumu 25.01.2017

24 Ocak 2017 Salı, 09:36:36 HABERTURK.COM

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, cuma günü için ise bazı illerde yoğun kar yağışına karşı uyardı

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    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da kar yağışı 3 gün etkili olacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı bu kez çok kuvvetli olmayacak. İstanbul'da şu anda yağmur etkili oluyor. 

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    İstanbul ve Marmara bölgesinde bu akşam yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. 

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    Son güncel tahminlere göre, İstanbul'daki kar yağışı şehir hayatını olumsuz etkileyecek bir kar yoğunluğu görünmüyor. Bu sistem Marmara'nın güneyinde Sakarya, Kocaeli ve Balıkesir çevrelerinde kar yağışı daha fazla etkili olacak. Çanakkale, Trakya'da kar yağışı beklenmiyor.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 1 saat önce
    Maşallah
  • Misafir 1 saat önce
    İlginç
  • Misafir 12 saat önce
    tuzlama kar için yapılmaz, buzlanmaya karşı yapılır. kar için kar lastiği,zincir yada yola çıkmayın. senelerdir öğrenemediniz.
  • Misafir 16 saat önce
    bir iki dört ve beş inci fotoğrafları beğendim.gerçekten İstanbul hoş bi şehir.
  • Misafir 24 Ocak 2017 Salı 12:56
    inşallah bu sefer ibb tuzlama yapmak için yolların kapanmasını beklemez
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