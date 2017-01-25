24 Ocak 2017 Salı, 09:36:36 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 22:48:22
HABERTURK.COM
İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü Ankara ve İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, cuma günü için ise bazı illerde yoğun kar yağışına karşı uyardı
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da kar yağışı 3 gün etkili olacak. İstanbul'da beklenen kar yağışı bu kez çok kuvvetli olmayacak. İstanbul'da şu anda yağmur etkili oluyor.
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İstanbul ve Marmara bölgesinde bu akşam yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
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Son güncel tahminlere göre, İstanbul'daki kar yağışı şehir hayatını olumsuz etkileyecek bir kar yoğunluğu görünmüyor. Bu sistem Marmara'nın güneyinde Sakarya, Kocaeli ve Balıkesir çevrelerinde kar yağışı daha fazla etkili olacak. Çanakkale, Trakya'da kar yağışı beklenmiyor.
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Meteoroloji'nin saatlik hava tahminine göre, İstanbul'da karla karışık yağmur saat 15.00'den sonra başlayacak.
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AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmurun başlaması bekleniyor. Öğleden sonra kuvvetli rüzgar etkili olacak ardından karla karışık yağmur başlayacak.
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Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve Ocak ayı sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde kar yağışının beklendiğini belirten AKOM, "Kar yağışının olduğu Perşembe-Cuma arası toplu taşımayı kullanın" uyarısında bulundu.
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Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Bu gece saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde, kar şeklinde başlayacak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun'un il genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde kar yağışına döneceği, yağışların zaman zaman yoğun olmak üzere cumartesi akşam saatlerine kadar devam edeceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, don vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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AA muhabirinin Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan kar yağışı gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak.
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Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor. İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.
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Bugün Adana, Mersin ve Karaman dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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Kuzeybatıdan başlayan kuvvetli rüzgarla beraber sıcaklık düşüşü de etkili olacak. Marmara'nın güneybatısında ve Kıyı Ege'de yağışlar kuvvetli olacak.
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Perşembe günü, yağışlı alan doğuya doğru hareket ediyor. Batı kıyılarda çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç kesimlerde de yağışlar devam edecek. Güney kesimlerde etkili olan yağışlar yağmur şeklinde olurken, iç kesimlere doğru gittikçe karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek.
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Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışlar kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.
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Cuma günü de yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkili olmaya devam edecek. Batı kesimlerde yağışlı alan sayısı azalacak. İç kesimlerde yağışlar görülecek. Elazığ, Bitlis, Muş, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
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DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda alarma geçti. İBB AKOM Çarşamba günü 13:00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 aracın görev alacağı tüm birimleri ile görevde olacak.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görülen kar yağışında yaşananların tekrarlanmaması için İBB’ye bağlı ekipler özellikle Mahmutbey bölgesinde Karayolları ekiplerine yardımcı olacak. İtfaiye, yol bakım, atık müdürlüğü gibi birimler de teyakkuzda olacak.
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Batı kesimlerde devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak; sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Yağışlar saat 21.00 ile çarşamba günü 14.00 arası etkili olacak.
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdumuzun çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
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Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: Yurdumuzun çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği tahmin ediliyor.
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Yarın batı bölgelerimizin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bekleniyor.
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25 Ocak 2017 Çarşamba günü balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte yağışların yurt geneline yayılacağı; Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Akdeniz ile Iğdır dışında yağış meydana geleceği, yağışların Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Marmara bölgesinde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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26 Ocak Perşembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soğuk ve yağışlı sistemin Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor.
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İstanbul’da Çarşamba sabaha karşı yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğleden sonra kentin batısında Silivri-Çatalca hattında akşam saatlerinden sonra ise il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına geçeceği ve Cumartesi günü akşamına kadar aralıklarla etkili olacağı ve yerde 10-20 cm civarında örtü ve yükseklik yapabileceği tahmin ediliyor.
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Ankara’da kar yağışının Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatlerinde meydana geleceği ve Perşembe akşamına kadar devam edeceği Cuma günü etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.
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Soğuk ve yağışlı sistemin 29 Ocak Pazar günü doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.
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Halen mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Çarşamba günü Marmara Bölgesinde ve önümüzdeki hafta başına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı (Kuvvetli sağanak yağış, yoğun kar yağışları, ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli buzlanma, don vb) beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
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Cuma yurtta hava durumu...
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Cumartesi yurtta hava durumu...
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Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Güney Ege’de rüzgarın bugün (24.01.2017 Salı) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.
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Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın 25.01.2017 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.
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Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın 25.01.2017 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın 25.01.2017 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Fırtına çarşamba günü 14.00'e kadar etkili olacak.