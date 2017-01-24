Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 16 yıl önce Diyarbakır'da Valilik Binası'na hareket ederken pusuya düşürülerek şehit edilmişti. Peki Ali Gaffar Okkan kimdir?

ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Ali Gaffar Okkan, 1952'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, Diyarbakır Emniyet Müdürü görevindeyken suikaste uğrayarak şehit olan polis müdürüdür.

Eğitim hayatını 30 Eylül 1970'de Polis Koleji'nden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisi'nden mezun olarak tamamladı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.

Yaklaşık 10 yıl boyunca emniyet amirliği rütbesine kadar yükselip görev yapan Ali Gaffar Okkan, 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne atandı ve 1985'te şube müdürlüğüne terfi etti.

1986'da Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1992'de emniyet müdür yardımcısı olan Ali Gaffar Okkan, 6 Aralık 1993'te 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti ve yeni görev yeri olan Kars'a il emniyet müdürü olarak atandı.

18 Kasım 1997'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Ali Gaffar Okkan, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Kamu Yönetimi bölümünü de bitirdi.

Kars'ta emniyet müdürü olarak görev yaparken PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir emniyet müdürüydü.

Hizbullah terör örgütü lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da yakalanmasında büyük payı olan Ali Gaffar Okkan, örgütün çökertilmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.

Diyarbakır'da emniyet müdürü iken, kadın polisler ilk defa onun emriyle sokağa çıktı, trafiği yönettiler. Aynı zamanda iki küçük otomobil alan Ali Gaffar Okkan, otomobilleri mavi-beyaza boyattı ve ikişer kadın polise verdi. Kadın polisler otomobillerle kaybolan çocukları toplayıp ailelerine veriyor, yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ediyordu.

Ali Gaffar Okkan'ın ilklerinden diğeri de, Diyarbakır'da şehrin kritik noktalarına kameralar yerleştirmesiydi. Yerleştirdiği kameraları makam odasından dev ekranlarda izliyor, sokak güvenliğini kontrol ediyordu.

24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sularınada Valilik Binası'na makam aracıyla giderken, kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürüldü ve açılan ateş sonucu olay yerinde şehit oldu. Cinayet günümüzde de halen çözülememiş, ancak Hizbullah terör örgütü tarafından yapıldığına dair iddialar bulunmaktadır.

GAFFAR OKKAN ŞEHİT OLDUĞU YERDE ANILDI

Diyarbakır'da 2001 yılında koruma polisleri Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Sabri Kün ile birlikte uğradığı suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 16. ölüm yıldönümünde unutulmadı.

Okan ve 5 polis memuruna saldırının gerçekleştirildiği Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndan tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları ve Ali Gaffar ismi verilen çocuklar ve bazı vatandaşlar katıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan "Geldiğim günden beri Diyarbakırlıların, ağzından Gaffar Okkan ismi hiç eksik olmuyor. Sürekli kendisini örnek olarak gösteriyorlar. İnşallah kendisini örnek alacağız. Yolu yolumuzdur" dedi. Törene katılanlar Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için yapılan anıta kırmızı karanfil bıraktı.

204 ÇOCUĞA ALİ GAFFAR İSMİ VERİLDİ

Diyarbakırlıların gönlünde taht kuran Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, Diyarbakır halkı da unutmadı. 204 aile doğan çocuklarına Ali Gaffar ismini verdi.