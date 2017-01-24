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Konya
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Konya'da anne ve oğlu uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda, bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

24 Ocak 2017 Salı, 11:32:12 Güncelleme: 11:33:00 AA

Konya'da, polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, anne ve oğlunun da aralarında yer aldığı 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında anne Dudu G. ve oğlu Ali G'nin de bulunduğu öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda, bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

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