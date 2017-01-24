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Sultanbeyli'de girdikleri kuyumcudan 900 bin liralık altın çaldılar!

İstanbul Sultanbeyli'de geceleyin bir kuyumcuya giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 900 Bin lira olan 7 kilo altınla kayıplara karıştı

24 Ocak 2017 Salı, 11:32:44 Güncelleme: 11:35:15 İHA

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar önce 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan FETÖ'ye ait bir bankanın kapalı şubesine girdi. Buradaki kameraların kullanıma kapalı olmasını fırsat bilen zanlılar duvarı delerek bitişiğindeki kuyumcuya girdi. Dükkanda bulunan piyasa değeri yaklaşık 900 Bin Lira olan 7 kilo altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Ertesi gün dükkanı açtığında durumu fark eden iş yeri sahibi Mehmet Udun "TMSF ye devredilen Bank Asya'ya ait binanın asma tavanından giriş yapmışlar. Kameranın devre dışı olduğunu bildikleri için alarmın kablosunu kesmişler. İçeride duvarı delerek dükkana girmeyi başarmışlar. Çevredeki kameralardan yaptığımız tespite göre hırsızlığı yapanlar 4-5 kişiymiş" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan hırsızlık kuyumcu dükkanının içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir zanlının başında bulunan ışıklı bir baretle dükkana girdiği ve altınları yanında bulunan torbaya koyduğu görülüyor.

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