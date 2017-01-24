Eski sevgilisi Melis Çakır’ı dövdüğü iddiasıyla yargılan Onur Özbizerdik davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede tekrar ifade veren Çakır, Özbizerdik’in kendisini tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söylemediğini, karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyledi. Çakır burnunu da Özbizerdik’in kırdığını söyledi.



Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç’ın torunu Onur Özbizerdik hakkında eski sevgilisi Melis Çakır’ı darp ettiği iddiasıyla 6 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Melis Çakır Özbizerdik’in kendisini dövdüğünü belirtmiş ancak şikayetçi olmamıştı.



"BENİ TEHDİT ETTİ, MAHKEMEDE DOĞRUYU SÖYLEYEMEDİM"



Davanın 4. Duruşmasına katılan mağdur Melis Çakır ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyleyen Çakır, “Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Karakoldaki ifademin olayla ilgili doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Ben olay sırasında yere düşmedim. Düşme sonucu yaralanmadım. Burnumu Onur kırdı” dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme duruşmayı erteledi.

Hayati ARIGAN / HABER MERKEZİ