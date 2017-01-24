Kilis'te keskin nişancı DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda, keskin nişancı olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, sağ gözü bandajlı ve dikişli bir kişi gözaltına alındı. Suriye uyruklu şüphelinin DEAŞ üyesi İ.M. olduğu, kardeşleri Y.M. ve A.M. ile örgüt içinde aktif faaliyetlerde bulunduğu ve keskin nişancı olarak görev yaptığı belirlendi. Teröristin sorgusu sürüyor.

Nurcan İNAL/KİLİS