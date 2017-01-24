Emniyet'ten günübirlik kiralanan evlerle ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce günübirlik kiralanan evlerle ilgili yapılan açıklamada, "Olağanüstü Hal Kapsamında Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır" denildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter adreslerinden, 'Günübirlik Kiralanan Evler' başlıklı bir bilgilendirme notu paylaşıldı. Emniyet'ten günübirlik kiralanan evlerle ilgili yapılan açıklamada, OHAL kapsamında Kimlik Bildirme Kanunu'nda değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu evlerle ilgili kanun kapsamında, kimlik bildiriminde bulunulmasının hükme bağlandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:



"Olağanüstü Hal Kapsamında Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; İlgili kanunun 2. maddesinde yer alan tesislere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklenerek bu tür yerlerin kanun kapsamında kimlik bildiriminde bulunmaları hükme bağlanmıştır. Bu hükme uymayanlara mülki idare amirlerince 10 bin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin Türk Lirası idari para cezası verilmesi öngörülmüştür. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 2 bin 802 işletme tespit edilmiş, 1020'si kayıt altına alınmış, 214 tesis kapatılmış, 327 tesise 476.485 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamda, günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan, saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemine dahil olarak kimlik biriminde bulunmaları gerekmektedir"

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