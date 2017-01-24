24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ayla Coşkunlar
GÜNDEM

Mimar Ayla Coşkunlar cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Candar son savunmasında, "Neden ne olusa olsun yaşadığım ve yaşattığım herşeyden dolayı pişmanım. Af dilemiyorum, ancak bu olayın bilinçle ve tasarlayarak işlenmediğini ifade etmek istiyorum." dedi

24 Ocak 2017 Salı, 15:39:09 Güncelleme: 15:44:16 DHA

İzmir'de geçen yıl mayıs ayında, Mimar Ayla Coşkunlar'a evinde saldırıp altınlarını aldıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Şiho Candar cinayet suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, altınları gasp suçundan da 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık suçları için pişman olduğunu belirtse de af dilemek istemediğini söyledi.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Alsancak semtinde meydana geldi. Mimar 69 yaşındaki Sabri Coşkunlar, bir işi için ayrıldığı evine akşam saatlerinde döndüğünde, birinci kattaki kapının ziline bastı. Kendisi gibi mimar olan 30 yıllık eşi aynı yaştaki Ayla Coşkunlar kapıyı açmayınca, Sabri Coşkunlar anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca alt katta bulunan işyeri çalışanlarından yardım istedi. Merdivenle eve girildiğinde, Ayla Coşkunlar mutfakta kanlar içinde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayla Coşkunlar, olaydan 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin Şiho Candar olduğunu belirledi. Şiho Candar İstanbul'un Şişli İlçesi'nde ankresörlü telefonla görüşme yaparken polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, Şiho Candar hakkında 'Suçu gizlemek için adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı. Şiho Candar'ın sevgilisi tutuksuz N.N.L. için de 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Şiho Candar ile ölen Ayla Coşkunlar'ın eşi Sabri Coşkunlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanılığı avukatı Pınar Melli ile tarafların avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan N.N.L. katılmadı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Candar son savunmasında, "Ben baştan bu yana belirttiğim gibi rahmetliyi tanıyan bir insan değilim. Neden olduğum bu olaydan dolayı çok pişmanım. Bilinçle yapılmış bir olay değildir, kazayla oluşan bir olaydır. Neden ne olusa olsun yaşadığım ve yaşattığım herşeyden dolayı pişmanım. Af dilemiyorum, ancak bu olayın bilinçle ve tasarlayarak işlenmediğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardınan sanık Şiho Candar'ı cinayet için ağırlaştırılmış ömürboyu, altınları gasp ettiği için de 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanık N.N.L.'nin ise beraatine karar verip davayı bitirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'un 'referandum' açıklamasına tepki
GÜNDEM

CHP liderinden Kurtulmuş'a yanıt
DEAŞ operasyonunda örgütün Türkiye'ye yönelik saldırı planları ortaya çıktı
GÜNDEM

DEAŞ'ın saldırı planları ortaya çıktı!
Adliye çıkışı silahlı çatışma
GÜNDEM

Adliye çıkışı silahlı çatışma
Emniyet'ten günübirlik kiralanan evlerle ilgili açıklama
GÜNDEM

Emniyet'ten günübirlik kiralanan evlerle ilgili ...
e-ALES sınav giriş belgesi yayımlandı
GÜNDEM

e-ALES sınav giriş belgesi yayımlandı
Kilis'te keskin nişancı DEAŞ'lı terörist yakalandı
GÜNDEM

Sınırda DEAŞ'ın keskin nişancısı yakalandı!
Karaman'da markette silahlı soygun
GÜNDEM

KARAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
Travestiyi gasp edip kümese kapattılar
GÜNDEM

İZMİR'DE TRAVESTİ DEHŞETİ!

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!